Bakan Yılmaz’dan kızlara eğitim vurgusu

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Toplumu değiştirmek istiyorsanız kızları, kadınları eğiteceksiniz. Toplumu yetiştiren kadınlardır. Kadınları eğitimden alırsanız ki toplumun yarısıdır. Yani yarı felçli insan ne yapabilirse toplum olarak onu yapabilirsiniz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül’ü ziyaret etti. Ziyarette AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık da kazır bulunurken, partililere seçimler ve eğitim hakkında seslenen Bakan Yılmaz, “Toplumu değiştirmek istiyorsanız kızları, kadınları eğiteceksiniz. Toplumu yetiştiren kadınlardır. Kadınları eğitimden alırsanız ki toplumun yarısıdır. Yani yarı felçli insan ne yapabilirse toplum olarak onu yapabilirsiniz. Ortaöğretimde kızlar ve erkeklerde okullaşma oranı aynı. Yüksek öğretimde 2002’de erkeklerde okullaşma oranı kızlardan fazlayken, şimdi kızlarda yüzde 44, erkeklerde yüzde 40” diye konuştu.

“Bu millet kara kaşa, kara göze, boyuna posuna bakarak karar vermez”

AK Parti hükümetlerinin 80 yılda yapılan hizmetlerin kat kat fazlasını yaptığını ancak bunları milletimize borçlu olduklarını kaydeden Bakan Yılmaz, “Bunu da milletle aramızdaki bağı kuran teşkilatlara borçluyuz. Bugüne kadar milletin önüne 12 sefer gittik. Halkın gözü terazidir. Milletin terazisinin bugüne kadar şaştığı görülmedi. Milletimize teşekkür ediyoruz. ‘Almanya’da, Japonya’da 15 yıllık iktidar var’ derlerdi. 95 yılda 65 hükümet geçti. Acaba Türkiye’de de uzun dönemli hükümetler gelir mi, millet yararına hizmetler hayata geçirir mi diye hayal ederdik. 2012’den bu yana iktidar, büyük bir aksilik olmazsa muhtemelen yine güven ve istikrar doğrusunda tercihte bulunacağını düşünüyoruz. Çalışmadan olmuyor. Çalışan insan hem izzete hem de şerefe kavuşur. Bu ana kadar bu aziz millet siyasi tercihini en doğru şekilde kullandı” ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti’nin 12 seçimde de kazandığını belirterek, “Türkiye’de çok şeyler iyi gidiyor. Bu millet kara kaşa, kara göze, boyuna posuna bakarak karar vermez” diye konuştu.