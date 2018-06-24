SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti birinci çıktı.
Bakan Yılmaz'ın oy kullandığı Ahmet Türkseven Ortaokulu'ndaki 2116 nolu sandıkta oy dağılımı belli oldu.
Kayıtlı 277 seçmenden 258'inin oy kullandığı sandıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 221, Muharrem İnce'ye 25, Meral Akşener'e 5 ve Doğu Perinçek'e 1 oy çıktı, 6 oy ise geçersiz sayıldı.
Milletvekili seçimi için ise 258 oydan AK Parti'ye 174, MHP'ye 50, CHP'ye 17, İyi Partiye 5, Cumhur İttifakına 3, SP'ye 2, Vatan Partisine 1 oy çıktı, 6 oy ise geçersiz sayıldı.
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