“Bu sene 2018 çok iyi, güzel olacak”

İş veren ve sanayicilere seslendiği konuşmasında daha sonra 2018 yılının güzel geçeceğine dair umutlu mesajlar veren Bakan Zeybekci şunları söyledi:

“Allah’ın izni ile bu sene 2018 çok iyi, güzel olacak her alanda merak etmeyin. ‘Kur şöyle oldu da, bilmem şura böyleydi de, bilmem kim ne dedi de’ Türkiye’nin ana dengelerine bakacağız. Büyümemize baktığımız zaman, sadece ve sadece kamu borçlarının milli gelire oranına bakın. Başımızdan geçen her şeye ve yüksek büyümeye rağmen bütçe açığımız yüzde 1,5. Bunu koyuyoruz ortaya, kamu borçlarının milli gelire oranı yüzde 28,3 ve bunu koyuyoruz ortaya. Bize en yakın Avrupa Birliği’nde (AB) kamu borçlarının milli gelire oranı yüzde 40’lar var. İtalya’nın yüzde yüz 60’larda, Yunanistan’ın zaten tavanı delip çıkmış gitmiş o bir tarafa. Fransa’nın yüzde 100’ün üzerinde. Bizim ki yüzde 28,3. Bütçe açığı milli gelire oranla ilgili kriteri diyorlar ya hani bizim için Avrupa Birliği’ne girebilmek için ekonomik yeterlilik yüzde 60, bizimki yüzde 28.3, her şeye rağmen bu günkü rakamlar. Bütçe açığı Avrupa Birliği’ndeki kabul edilebilir oran 3.5, 3.3. bizimki 1.5 her şeye rağmen. Bu dengelere bakın arkadaşlar. Geri kalan birilerinin spekülasyon amaçlı oynamalarından başka hiçbir şey değildir, işinize bakın.”

Program ihracat şampiyonu şirket temsilcilerine verilen ödüllerin ardından sona erdi.