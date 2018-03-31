Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, altın fiyatlarının yükselebileceğini vurgulayarak, “Altın ile ilgili 2018 yılı ile ilgili artış trendi devam edecek. İthalat, neden? Suudi Arabistan körfez dediğimiz bu bölgede altın faaliyetlerini, altın ticaretine alım-satımda yüzde 5 vergi konuldu” dedi.

Bakan Zeybekci temaslarda bulunmak üzere Denizli’de bir sivil toplum örgütü tarafından gerçekleştirilen “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni” programına katıldı. Bir otelde gerçekleştirilen programa kent protokol üyeleri de katıldı. Törenin açılışında konuşan ve altın fiyatlarında yükseliş olabileceği açıklamasında bulunan Bakan Zeybekci, buna neden olarak ise ithalatı yapılan altına konulan yüzde 5’lik vergiyi gösterdi. Bakan Zeybekci, “Altın ile ilgili 2018 yılı ile ilgili artış trendi devam edecek. İthalat, neden? Suudi Arabistan körfez dediğimiz bu bölgede altın faaliyetlerini, altın ticaretine alım-satımda yüzde 5 vergi konuldu. Altın bir ödeme aygıtı, enstrümanıdır. Yani bir sermayedir, üzerinde transfer ile alım-satım ile ilgili oranlar çok düşüktür. Bindelik rakamlar vardır içinde. Siz her harekette, yüzde 5 aldığınız zaman bu ekonominin asla kabul etmeyeceği öz sermayenin vergilendirilmesidir. Dolayısı ile çok büyük bir kısım o coğrafyada altın ticareti çok yoğun bir şekilde Türkiye’ye doğru transfer ediliyor. Bizde buna ‘evet’ diyoruz. Türkiye olarak biz altın işlemede ve altın ticaretinde merkez olmak istiyoruz. Onun için bu düzeltme dediğimiz süreçte 2018’de de böyle bir şişkinlik olma ihtimali var” dedi.