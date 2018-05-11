HABER

Bakan Zeybekci: Bu zulüm bitecek, kardeşlerimiz oraya dönecekler

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.05.2018 17:51 | Son Güncelleme

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Suriye mülteci krizinin etkilerini hafifletmek için "Türkiye'deki Ulusal Kurumların Desteklenmesi Projesi" kapsamında Şişli'de bir otelde gerçekleşen, "Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler'in İş Gücü Piyasasına Uyumu: Zorluklar Ve Fırsatlar" konulu konferansa katıldı.

Bakan Zeybekci: Bu zulüm bitecek, kardeşlerimiz oraya dönecekler

Enver ALAS-Cansel KİRAZ/İSTANBUL,(DHA)-EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Suriye mülteci krizinin etkilerini hafifletmek için "Türkiye'deki Ulusal Kurumların Desteklenmesi Projesi" kapsamında Şişli'de bir otelde gerçekleşen, "Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler'in İş Gücü Piyasasına Uyumu: Zorluklar Ve Fırsatlar" konulu konferansa katıldı.
Zeybekci, "Bir gün gelecek inşallah Suriye'de bu coğrafyalarda bu insanlık dışı katliam, bu zulüm bitecek. Bu insanlar, bu kardeşlerimiz oraya dönecekler. Ve döndüklerinde ben şunu ümit ediyorum; onlar Suriye'ye veya ülkelerine döndüklerinde Türkiye'yi çok iyi anacaklar" ifadelerini kullandı.

SURİYE SINIRINDA GÜMRÜK VERGİSİ VE GÜMRÜK SINIRLAMALARINA MUAFİYET TALEBİ
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci sözlerine şu şekilde devam etti:
Biz bu anlamda da Türkiye olarak Dünya Ticaret Örgütü'nde bir bakanlar zirvesinde gündeme getirdiğimiz, bakanlar zirvesi kararı olarak da alınmasını istediğimiz şuydu; Türkiye sınırında veyahut da Türkiye sınırının hemen öbür tarafında, Suriye sınırında biz Türkiye olarak orada yatırım yapacak olan tüm Türk sanayicilerini, iş adamlarını tüm teşvik sistemlerimizde, tüm finans gücümüzle destekleyelim onları. Onlar, oraya gitsinler, yatırım yapsınlar ve oralarda üretileni bütün dünyada gümrük vergilerinden ve gümrük sınırlamalarından muaf olsun. Bunu söyledik. Türkiye'de yapılsın istemiyoruz bunu. Olabilir, Türkiye sınırında da olabilir. Koskoca dünya Suriye'nin hemen sınırının öbür tarafında bu şekilde yatırımların yapılacağı bir bölgeyi güvenlik altına alamayacaksa, dünya alamayacaksa bize müsaade etsinler, biz alırız. Bütün bu örgütler ve bakanlıklar bu nitelikli üretim, sanayi ve ticaret insanların mutlu olacağı, bu alanlarda mutlaka ve mutlaka kontrolü sağlayabilirler. Gelin burada böyle mesela bir karar çıksın.

(FOTOĞRAF)

Ankara'da flaş karar! CHP, AYM'ye gidiyorAnkara'da flaş karar! CHP, AYM'ye gidiyor
Son ankette çarpıcı sonuçlar! Son ankette çarpıcı sonuçlar!
HDP'den ikinci tur açıklamasıHDP'den ikinci tur açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kırıkkale Belediyesi'nin eski Başkanı MHP'li Mustafa Pekdoğan CHP'ye geçti

Kırıkkale Belediyesi'nin eski Başkanı MHP'li Mustafa Pekdoğan CHP'ye geçti

Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?

Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?

İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar

İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar

Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi

Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.