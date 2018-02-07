Bakan Zeybekci, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bulgaristan’a ziyaret düzenliyor. Bakan Zeybekci, temasları kapsamında Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi. Bakan Zeybekci, Bulgar Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov ile bir araya gelecek. İşadamları toplantısına da katılan olan Bakan Zeybekci, daha sonra basın toplantısı düzenleyecek.