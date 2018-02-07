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Bakan Zeybekci, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ | 07.02.2018 16:17 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi.Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bulgaristan’a ziyaret düzenliyor.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bulgaristan’a ziyaret düzenliyor. Bakan Zeybekci, temasları kapsamında Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi. Başkent Sofya’da gerçekleşen görüşmede iki ülke arasında ekonomik alandaki işbirliğinin daha da genişletilmesi imkanlarının ele alındığı belirtildi. Bakan Zeybekçi ve Bulgar Başbakan Borisov arasındaki görüşmede, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin ticarete de yansıdığı kaydedildi. İyi ilişkilere örnek olarak Türkiye’nin bu ülkedeki yatırımları örnek gösterilerek, Ocak-Eylül 2017 itibarıyla Türk yatırımlarının 58.8 milyon Euro’ya ulaştığı kaydedildi. İki ülke arasındaki ticari hacmin büyüdüğüne dikkat çekilen görüşmede, mevcut potansiyelin kullanılması için çalışmaların devam ettiği vurgulandı. Bakan Zeybekçi ve Başbakan Borisov, enerji alanındaki işbirliğini de ele aldı. Zeybekçi, iki ülkenin enerji politikaları Türkiye ve Bulgaristan’ın yanı sıra tüm Avrupa’nın enerji alanındaki stratejisi konusunda önem arz ettiğini söyledi.
Bakan Zeybekci, Bulgar Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov ile bir araya gelecek. İşadamları toplantısına da katılacak olan Bakan Zeybekci, daha sonra basın toplantısı düzenleyecek.

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