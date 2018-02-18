Bakan Zeybekci büyüme tahmini açıkladı (2)

ZİYARETLERİN ARDINDAN ÇORUM'DAN AYRILDI
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Çorum programı kapsamında, Vali Necmeddin Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Vallik şeref defretini imzalayan Bakan Zeybekci, Vali Kılıç ile makamında görüştü. Zeybekci, daha sonra Çorum Belediye'sine geçerek, Belediye Başkanı Zeki Gül'e ziyarette bulundu. Bakan Zeybekci, ziyaretlerinin ardından kara yoluyla Ankara'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.
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