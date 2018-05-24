Bakan Zeybekci: Gerektiğinde Merkez Bankası ilave adımlar atmaktan çekinmeyecektir

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'de Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Anafartalar Kapalı Yüzme Havuzu'nun açılış törenine katıldı. Bakan Zeybekci kur artışıyla ilgili olarak, "Türkiye'nin kur spekülasyonu ve operasyonuna tabi tutulmasını kabul etmiyorum. Eldeki enstrümanlar adı ne olursa olsun bu şekilde sağlıklı kullanılmalı. Türkiye'nin böyle bir operasyonla Türk reel sektöründe emeğin, alın terinin ve bu performansının heba edilmemesi için gerekli olan her türlü adım atılmalıdır. Dolayısıyla bugün Merkez Bankamızın attığı adımı destekliyoruz. Böyle şeyler gerektiğinde Merkez Bankası ilave adımlar atmaktan çekinmeyecektir" dedi.

Anafartalar Mahallesi'nde Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Anafartalar Kapalı Yüzme Havuzu açılışı için düzenlenen törene Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Vali Hasan Karahan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan ve vatandaşlar katıldı. Bakan Zeybekci tören öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.