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Bakan Zeybekci: Gerektiğinde Merkez Bankası ilave adımlar atmaktan çekinmeyecektir

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2018 10:26 | Son Güncelleme

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'de Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Anafartalar Kapalı Yüzme Havuzu'nun açılış törenine katıldı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'de Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Anafartalar Kapalı Yüzme Havuzu'nun açılış törenine katıldı. Bakan Zeybekci kur artışıyla ilgili olarak, "Türkiye'nin kur spekülasyonu ve operasyonuna tabi tutulmasını kabul etmiyorum. Eldeki enstrümanlar adı ne olursa olsun bu şekilde sağlıklı kullanılmalı. Türkiye'nin böyle bir operasyonla Türk reel sektöründe emeğin, alın terinin ve bu performansının heba edilmemesi için gerekli olan her türlü adım atılmalıdır. Dolayısıyla bugün Merkez Bankamızın attığı adımı destekliyoruz. Böyle şeyler gerektiğinde Merkez Bankası ilave adımlar atmaktan çekinmeyecektir" dedi.

Anafartalar Mahallesi'nde Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Anafartalar Kapalı Yüzme Havuzu açılışı için düzenlenen törene Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Vali Hasan Karahan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan ve vatandaşlar katıldı. Bakan Zeybekci tören öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Merkez Bankası'nın faiz artırım kararının ardından doların düşüşe geçmesiyle ilgili konuşan Bakan Zeybekci, "Dolar açıklamadan sonra baya bir geriledi. Bununla ilgili açıklamalar yaptık. Bir ihtiyaca karşı bu açıklamaları yaptık. Kanunlarımız, siyasi iktidar bir ekonomi politikası güzergahı yolu çizer. Kanunlarımız da bazı kurum ve bakanlıklara yetkiler sorumluluklar verir. Bu yetkiler ve sorumluluklar tanımlanmıştır. Bu görevleri yaparken, bu görevleri icra edenler hiçbir zaman için dönüp de sorumluluğu başkalarına yükleyici hareketlerde bulunmazlar. Bunu özellikle altını çizerek söylüyorum. Yetki sahipleri yetkilerini yerine getiriyor. Yetkilerini kullanırlar ve sorumluluklarını yerine getirirler ve sonuçlarına da katlanırlar. Sonuçlarına da olumlu veya olumsuz olarak katlanırlar. Bugün yaşadığımızda buydu. Birkaç defa güçlü bir şekilde dile getirdiğimiz de buydu. Sonuç itibariyle Türkiye makro ekonomik sonuçları itibariyle, istihdamıyla, işsizlik gerileme trendinde, ihracatında, yatırımlarda, kapasite kullanım oranında, sanayi üretim endeksinde ve birçok alanda rekorlar kırdı. Bu sene ihracat rakamları inşallah yine rekorlarla devam edecek. Turizmde yüzde 30 civarında artışın beklendiği bir yıldan bahsediyoruz. Büyüme olarak da 2017'yi tekrar ettiğimiz büyüme yılından bahsediyoruz" dedi.

Bakan Zeybekci, daha sonra yüzme havuzunun açılışını yaptı.

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