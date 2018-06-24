Bakan Zeybekci oyunu Denizli'de kullandı

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, cumhurbaşkanının birinci turda seçileceğine inandığını söyledi.

Bakan Zeybekci, kullandığı otomobille eşi Ayşen ve kızı Fatma Özkan, damadı İbrahim Özkan ile Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine geldi.

Zeybekci ve ailesi 1198 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Zeybekci, seçimin memleket ve millete hayırlı uğurlu olması dileğinde bulundu.

Vatandaş olarak oy kullanma hakkını ve görevini yerine getirdiğini belirten Zeybekci, şunları söyledi:

"Gayet güzel bir oy kullanma ortamı var. Gayet sağlıklı. Vatandaşlarımızın bu saatte hemen hemen üçte birinin üzerinde bir katılımları da var. İnşallah güzel bir kampanyadan sonra güzel bir sonuç olur. Kampanya sırasında da genel itibarıyla son derece demokratik, anlayışlı ve hoşgörülü bir kampanya dönemi geçirildi. İnanıyorum ki bu akşam Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni anayasaya göre cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki ilk cumhurbaşkanı birinci turda seçilecek. Ondan sonrada ülkemiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği o muasır medeniyet ve daha ilerisine doğru, namerde değil, merde bile muhtaç olmayacak o Türkiye'ye doğru artık, o yükselme dönemi yarın itibarıyla mutlaka başlayacaktır. Memleketimize ve milletimize hayırlı olsun."

