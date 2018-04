Kılıçdaroğlu’na tepki

“Siyasete olan saygımdan dolayı CHP’ye bir şey demiyorum” diyen Bakan Zeybekci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu memlekette yüzde 50 artı 1’e ulaşma ihtimali bir hayal, bir rüya olarak bile olsa var mı? Mümkün değil. Peki ne yapıyor şimdi? Son 4-5 haftadan beri inanın freni az daha tutmasa sinkaflı küfürler dahil olmak üzere her şeyi yapacak. Çünkü başka ihtimali kalmadı, başka şansı kalmadı. İstiyor ki bu hırçın terbiye sınırlarını aşan, bir şekilde bizim değerlerimizle bağdaşmayan hakaret siyasetini devam ettirsin ki oradan başına bir şey gelsin. İnanın bunlar siyaset uğruna her şeyi yapar. Gözümüzün içine baka baka iftira atarlardı. Yakalardık, neden böyle yapıyorsunuz diye sorduğumuzda ise ‘siyaset yapıyoruz’ derlerdi. Bu münafıklığın alametlerindendir. Bizde bunun için AK Parti olarak yola çıkarken şunu söyledik; söz söyledik mi doğru söyleyeceğiz, biz söz verdik mi tutacağız, emanete ihanet etmeyeceğiz. Onun için başımız dik.”

“Göstermelik de olsa müdahale ettiler”

“Bu coğrafyada bu aziz millet olmasaydı, bu vatanın evlatları olmasaydı, Türkiye Cumhuriyeti olmasaydı neler olurdu bir düşünün” diye soran Zeybekci, “Bu coğrafyanın çadır direği Türkiye’dir. Onun için bize saldırıyorlar. Bu çadır direğini de ayakta tutan Recep Tayyip Erdoğan’dır. Onun için bu direk ilelebet ayakta duracak. 7 düvel bir araya gelmiş. Bütün etrafımızdakilere bakın. Oklarında kim var, Türkiye var. Öyleyse doğru ülke Türkiye’dir. Doğru adam da Recep Tayyip Erdoğan’dır. Şimdi bir komedi tutturmuşlar gidiyorlar. Suriye’de 1 milyonun üzerinde insanı katlettiler. Yaklaşık 10 milyon insan da yerinde oldu. Kim yaptı bunu? Oradaki zalim ve zalimler. Kim göz yumdu? Bugüne kadar göz yumanlar orada. Feryat eden Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan’dır. Eyvallah, kimyasal silah önceden de kullanıldı, şimdi de kullanıldı. Göstermelik de olsa müdahale ettiler. Milletin vicdanı soruyor, öteki silahlarla katletmek serbest mi? Masumları katletmek serbest mi? Kimyasal silah kullanıldığı için cezalandırdınız. Madem cezalandıracaktınız, sarayları neden başlarına yıkmadınız? Neyse bu konuda fazla konuşmayacağım. Milletin vicdanı bunu kaydetti. Bu aziz millet onlara diyor ki not et ve tarih bunun hesabını mutlaka soracak. Müslüman uyanık olacak. Müslüman en önde gidecek. Bilimde, teknolojide, ekonomide, her yerde bu tuzaklara düşmeyecek” şeklinde konuştu.

Bakan Zeybekci, daha sonra Van Valiliğine geçti.