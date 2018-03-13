Bakan Zeybekci, Toyota Başkan Yardımcısı Hayakawa’yı kabul etti

Temaslarda bulunmak üzere Japonya’da bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, başkent Tokyo’da Toyota Başkan Yardımcısı Shigeru Hayakawa’yı kabul ederek Türkye’deki yatırım fırsatlarını aktardı.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin Japonya ziyareti çerçevesinde başkent Tokyo’daki temasları devam ediyor. Bakan Zeybekci, Toyota Başkan Yardımcısı Shigeru Hayakawa’yı kabul ederek, Türkiye’deki yatırım fırsatlarını aktardı. Zeybekci, ardından beraberindeki heyetle Japonya Liberal Demokrat Parti Genel Sekreteri Toshıhıro Nikai’yi ziyaret ettikten sonra Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Ken Saito ile Tokyo’da görüşme gerçekleştirdi. Zeybekci görüşmede, son dönemde iki ülke arasındaki dış ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik memnuniyetini vurguladı.
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