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Bakan Zeybekci’den 24 Haziran açıklaması:

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 21:07 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 24 Haziran’ın milletin yeniden doğuşu ve yükselişi olacağını kaydederek, “Türkiye’nin, ümmetin ümidi, Türk-İslam coğrafyasının ümidi herkesin gözünün diktiği ve elini açtığı Türkiye’nin yeniden doğuşu 24 Haziran’dır” dedi.Bakan Zeybekci, AK Parti Denizli İl Kadın Kolları 5.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 24 Haziran’ın milletin yeniden doğuşu ve yükselişi olacağını kaydederek, “Türkiye’nin, ümmetin ümidi, Türk-İslam coğrafyasının ümidi herkesin gözünün diktiği ve elini açtığı Türkiye’nin yeniden doğuşu 24 Haziran’dır” dedi.
Bakan Zeybekci, AK Parti Denizli İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresine katıldı. Bereketler Toplantı Salonunda gerçekleştirilen kongreye Bakan Zeybekci’nin yanı sıra milletvekilleri, Belediye Başkanları ve partililer katıldı. Kongrenin açılışında konuşan Bakan Zeybekci, 24 Haziran seçimlerine değindi. 24 Haziranın Türkiye’nin yeniden doğuşunun olacağını vurgulayan Bakan Zeybekci, aynı zamanda bunun CHP içinde milli bir muhalefet olma noktasında fırsat olduğunu ifade etti. “24 Haziran bu milletin yeni doğuşu ve yükselişidir” diyen Bakan Zeybekci, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Tarihte hep okunur Osmanlı’nın kuruluşu, ilerlemesi, yükselişi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve bu milletin yeniden yükselişidir 24 Haziran. Bütün aksaklıklardan, yüklerden, ayak bağlarından kurtularak girdiği seçimdir 24 Haziran. Ne yapsalar boş. Ne etseler boş bu milletin iktidarı Allah’ın izni ile 24 Haziran’da gelecektir ve 5 yıl boyunca bir daha kesintisiz. 24 Haziran seçimleri gelirken kimsenin aklında acaba koalisyon olur diye bir dert var mı? Böyle bir tereddüt var mı? Geçen sene 16 Nisan’dan önce şunu konuşuyorduk, ‘artık Türkiye’de siyaset değişecek, siyaset farklı bir noktaya gelecek. Siyaset milleti kucaklayan milletin değerleri ile barışan, yüzde 50+1’e talip olan siyaset yüzde 70-80 kucaklamak zorunda. Onların değerleri ile barışmak zorunda ve elhamdülillah onlar geliyor.’ Yani mevzu bahis memleketse, milletse, bayrak ise gerisi teferruattır diyenlerin uzlaşabildiği bildiği bir siyaset dönemi geliyor. 1 sene önce söylemiştik şimdi bunu yaşıyoruz. Bunu görüyoruz ve o zaman şunu dedik, ’16 Nisan referandumunun CHP’ye de bir iyiliği olacak.’ CHP’ye de mevzu bahis memleketse gerisi teferruattır diye bilen milli bir muhalefete dönüştürecek. Şimdi onun son doğum sancılarını yaşıyoruz. Çünkü siyaset iki kanatlıdır. Tek kanatla uçamaz. İki kanat da güçlü olmak zorunda hem iktidar hem de muhalefet güçlü olmak zorunda ve her ikisi de milli olmak zorundadır. Daha neler göreceksiniz bakın işte Türkiye’nin, ümmetin ümidi, Türk-İslam coğrafyasının ümidi herkesin gözünün diktiği ve elini açtığı Türkiye’nin yeniden doğuşu 24 Haziran’dır.”

Bakan Zeybekci nikah şahitliği yaptı
Konuşmaların ardından tek liste halinde yapılan kongre sonrası AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Nurcan Dalbudak oldu.
Bakan Zeybekci buradaki programın ardından Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu’nun kızı Hilal-İbrahim Aydın çiftinin düğün törenlerine katılarak, nikah şahitliği yaptı.

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