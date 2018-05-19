Bakan Zeybekci'den ABD'ye gümrük vergisi misillemesi açıklaması

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'de seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı. Bakan Zeybekci, ABD'nin demir-çelik ve alüminyumla ilgili ilave gümrük vergileri uygulamasına değinerek, "Türkiye'nin, ABD'ye ödeyeceği ilave gümrük vergisi tutarı ne kadarsa, o kadarlık bir gümrük vergisinin de onlardan yapılan ithalattan tahsil edilmek üzere hakkı olan süreci başlattık. ABD'nin bu konudaki tutumuna Türkiye olarak sessiz kalamazdık. Biz de gereğini şuan itibariyle yapmak üzere süreci başlattık" dedi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bankalar Caddesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Seçim Bürosu'nun açılışını yaptı. Açılışa Bakan Zeybekci'nin yanı sıra AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ve partililer katıldı. Seçim bürosunun açılışını yapan Bakan Zeybekci, 24 Haziran seçimlerine hızlı bir şekilde gittiklerini ve seçim kampanyasında geçmiş dönemlerde yaptıkları kampanyalardan daha farklı bir kampanya yürütüleceğini, artık mahalle mitingleri yerine daha çok yüz yüze görüşüp, sohbet ve muhabbet yapacaklarını söyledi. "ABD İLE GÜMRÜK VERGİLERİ KONUSUNDA DİYALOG KURMAYA ÇALIŞTIK" Dünyanın hızlı bir şekilde çok farklı bir döneme girdiğini ve ekonomide yeni bir korumacı döneme başladığını belirten Zeybekci, "Bu da önceden gelen bir süreç, Amerika'nın şu anki Başkanı Sayın Donald Trump döneminde çok büyük bir hız kazandı ve çok daha güçlü hale geldi. Ve bunun en son örneklerini de en son demir-çelik ve alüminyumla ilgili ilave gümrük vergileri uygulaması, kısıtlayıcı uygulaması şeklinde ABD tarafından gördük. Demir çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 ilave gümrük vergisi konuldu. Bunun üzerine 8 Mart'ta uygulamaya girdi. Türkiye gibi bazı ülkeler de 8 Mart'ta buna tabi olmaya başladılar ABD'ye yaptıkları ihracatta. Bazı ülkelere de geçici süreyle ek süreler tanındı. Türkiye olarak bu sürecin başladığı ilk andan itibaren ABD ile temaslarda bulunduk. Türkiye ile ABD arasındaki çelik ve aliminyum ihracatında biz 1 milyar 180 milyon dolarlık ihracat yaparken, ABD'den 1.3 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz. Yani eksi veriyoruz. Genel ticarette de biz ABD'ye eksi veriyoruz. Yani yaklaşık olarak 11 milyar dolar civarındaki ithalatımız varken, 8.5 milyar dolar civarında ihracatımız var. Bunları da dile getirdik. Türkiye'nin de demir-çelikle ilgili kapasitesi ve ABD'ye olan ihracatı konusunda da kendilerine görüşlerimizi söyledik. Diyalog mekanizmalarını açmaya çalıştık. Ve Türkiye'ye bu konuda geçici süreyle de olsa ilave süre verilmesi ve muafiyet sağlanması hususunu da kendilerinden rica ettik. Maalesef istediğimiz sonucu alamadık" dedi. "TÜRKİYE OLARAK SESSİZ KALAMAZDIK" Bakan Zeybekci, ABD'nin bu konudaki tutumuna Türkiye olarak sessiz kalamayacaklarını ifade ederek, "ABD'nin aldığı önlemler karşısında ABD'den yapılan ithalatın 1.8 milyar dolarlık kısmının üzerinde 1.9 milyar dolarlık bir ithalatın Türkiye'nin ABD'ye ödeyeceği ilave gümrük vergisi tutarı ne kadarsa, o kadarlık bir gümrük vergisinin de onlardan yapılan ithalattan tahsil edilmek üzere hakkı olan süreci başlattık. Gönüllerin istediğinin bu değil. Bizim istediğimiz ABD ile ticaret hacmimizi geliştirmek. 20 milyar dolara, 30 milyar dolarlık hedeflere doğru hızlı bir şekilde gitmekti. Bunu yapmak bizim tercihimiz değil. ABD'nin bu konudaki tutumuna Türkiye olarak sessiz kalamazdık. Biz de gereğini şuan itibariyle yapmak üzere süreci başlattık. Dilerim ve temenni ederim ki biz süreci tamamlamadan ki birkaç hafta içerisinde biz bu süreci tamamlayacağız, ABD ile bunu istediğimiz şekilde çözebiliriz diye ümit ediyoruz. Temaslarımız devam ediyor. Şu anda Ekonomi Bakan Yardımcım ABD'de, bazı bölüm ve kesimlerde bu konuları görüşüyor. Biz de bu konuyu zaten kendileriyle görüşüyoruz. Cumhurbaşkanımız da Sayın Trump'la bu konuyu birkaç kere telefon görüşmelerinde de dile getirdi. Bizim ABD ile olan ilişkilerimiz istediğimiz bu değil" diye konuştu.

