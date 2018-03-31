Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz Salı günü TBMM grubunda yaptığı konuşmaya değinerek, "Vallahi ve billahi Türkiye’de siyaset adına utandım. Bir siyasetçinin öyle bir şekilde hareket edebilmesi, tek ayak üstü 40 tane yalan söyleyebilmesi, yazık Türkiye siyaseti adına yazık. Ama bu bitecek" dedi.

Bakan Zeybekci, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği memleketi Denizli’de partisinin Merkezefendi Kadın Kolları Başkanlığı 2. Olağan Kongresine katıldı. AK Parti teşkilat üyeleri ile belediye başkanlarının katıldığı kongrenin açılışında konuşan Bakan Zeybekçi, kadınların ekonomi ve iş gücündeki yerine dair açıklamalarda bulundu.

AK Parti ile Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranlarının yüzde 17-18’lerden yüzde 34’lere geldiğini ve 2 kat arttığını ifade eden Bakan Zeybekci, iş gücüne katılımda erkeklerden sonra sıranın kadınlara geldiğini vurguladı. Bakan Zeybekci, "2018 yılı ile ilgili Türkiye yine onların tahminlerin çok üzerinde dengeli, güvenli, öngörülü bilir sürdürülebilir büyümesine devam edecektir. İstihdama, ihracata devam edecek çünkü kadınlarımız geliyor artık iş gücüne. Türkiye’nin bugüne kadarki iş gücüne katılım oranında erkek nüfusta Avrupa birliği (AB) ortalamalarındayız. Avrupa’daki iş gücüne katılım oranında erkeklerin katılım oranı yüzde 72 seviyesinde. AK Parti ile Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım yüzde 17-18’lerden yüzde 34’lere geldi. 2 kat arttı 15 yılda. Ama gideceğimiz, yüzde 34’lerden yüzde 65-70’lere yani tam iki kat boşluk var. Yani şu erkeklerle gelebildiğimiz yer buraya kadar. Daha çok erkekler, yok kalmadı. Çalışabilecek ve katılabilecek olan erkek nüfusumuzun elinden gelen bu, Hıdır’ın elinden gelen budur. Şimdi kadınlarımıza geldi sıra. Üniversitelerimizde, öğretim görevlilerimiz de hemen hemen yarı yarıya. Milli Eğitim’de hatta biraz yarıdan fazla kadın öğretmenlerimizin sayısı. Tıp dünyasında yüzde 50’ye yakın kadın doktor sayısı. İş dünyasında, iş gücüne katılımda düşük. Siyasette çok düşük. Onun için bu dönemde kadın kolları başkanımıza, ilçe başkanımız, il başkanımıza ve öncelikli sivil toplum kuruluşlarında kadın sayımızın artması için özellikle buna vaziyet edip gözetleyeceğiz" diye konuştu.