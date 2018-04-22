HABER

Bakan Zeybekci’den istifa eden CHP’li vekillere "Truva" atı benzetmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 15:57 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek İYİ Parti’ye geçen CHP’li vekille ilgili olarak, “Bir araya gelerek tek bir hedefleri var, o da Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almak, Erdoğan’ın karşısına çıkmak, o da Türkiye’ye nasıl zarar veririz onu planlamak.

Bakan Zeybekci’den istifa eden CHP’li vekillere "Truva" atı benzetmesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek İYİ Parti’ye geçen CHP’li vekille ilgili olarak, “Bir araya gelerek tek bir hedefleri var, o da Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almak, Erdoğan’ın karşısına çıkmak, o da Türkiye’ye nasıl zarar veririz onu planlamak. Şimdi yine Truva atları ile başka şeyler yapmaya çalışıyorlar” dedi.
Bakan Zeybekci, AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Kongresi’ne katıldı. Bereketler Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye Bakan Zeybekci’nin yanı sıra milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı. Kongrenin açılışında konuşan Bakan Zeybekci, CHP’den istifa eden 15 milletvekili hakkında konuştu. Türkiye’nin tekerine çomak sokmak isteyenlerin olduğunu dile getiren Bakan Zeybekci, “Dünya çok hızlı değişiyor, biraz önce haber aldım. Dünyada bu değişime, daha doğrusu Türkiye’nin bu gelişimine ayak uydurmasını hazmedemeyenler, Türkiye’nin bu yolculuğunda tekerine çomak sokmak isteyenler, Türkiye tekrar birileri tarafından yönetilsin, Türkiye tekrar topladığı 100 liralık verginin 87 lirasını faize versin, 13 lirası ile ödeyemediği o memur maaşlarını IMF’den borçlansın ve Türkiye’ye tekrar bir yerlerden Ekonomi Bakanı gelsin, buyruk gelsin, emir gelsin diye bunu isteyenler, bakın nasıl beraber hareket etme kabiliyetlerine sahip. 15 tane CHP milletvekili istifa etmiş başka bir partiye geçmiş. Sebep? Tekrarda fayda var. Türk İslam dünyasının çadır direği Türkiye’dir. Bunu asla unutmayalım. 1,5 milyar Müslüman’ın gözü Türkiye’dedir. Topyekun Türkiye’nin güçlü olmasına, bağımsız olmasına, Türkiye’nin bu dünyada artık lider ülke olmasına hep beraber dua ediyorlar” dedi.

“Kendi liderlerinin Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkma gibi bir cesareti var mıydı?"
Bakan Zeybekci, ilerleyen zamanlarda daha çok ipliklerin pazara çıkacağını söyleyerek, "Bütün dünyaya bakın, tamamının topyekun saldırdığı ülke hangi ülke? Türkiye. Peki etrafımızdaki bütün fitneler ile beraber Türkiye’deki bütün fitne odaklarının saldırdığı lider kim? Recep Tayyip Erdoğan. Hep beraber bir araya geliyorlar bakın, tüm davalarını, ilkelerini, fikirlerini bir kenara bırakabiliyorlar. Bir araya gelerek tek bir hedefleri var, o da Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almak, Erdoğan’ın karşısına çıkmak, o da Türkiye’ye nasıl zarar veririz onu planlamak. Daha çok gelişme olacak, göreceksiniz. Daha çok böyle kumaşlar ve iplikler pazara çıkacak. Kendilerinin çıkma kabiliyeti var mı? Önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi liderlerinin Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkma gibi bir cesareti var mıydı? Yok. Şimdi yine Truva atları ile başka şeyler yapmaya çalışıyorlar. Biz bir olacağız, beraber olacağız. Mevzubahis vatan ise gerisi teferruattır diyeceğiz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından tek liste halinde yapılan seçimde AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Başkanlığı’na Gökhan Akbulut seçildi.

Bakan Zeybekci’den istifa eden CHP’li vekillere

Bakan Zeybekci’den istifa eden CHP’li vekillere

Bakan Zeybekci’den istifa eden CHP’li vekillere

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!
Cumhurbaşkanı adayları rahatsızlık yarattı!Cumhurbaşkanı adayları rahatsızlık yarattı!
Milyonluk ihaleden Görmez’in oğlu çıktıMilyonluk ihaleden Görmez’in oğlu çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Murat Başoğlu, sosyal medyaya döndü! Ebru Polat çıldırdı

Murat Başoğlu, sosyal medyaya döndü! Ebru Polat çıldırdı

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

İlginizi Çekebilir

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?

MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?

HDP'de Cumhurbaşkanı adaylığı için Selahattin Demirtaş'ın adı geçiyor

HDP'de Cumhurbaşkanı adaylığı için Selahattin Demirtaş'ın adı geçiyor

Bakan Tüfenkci'den 23 Nisan mesajı

Bakan Tüfenkci'den 23 Nisan mesajı

İYİ Parti harekete geçti! CHP'li vekillerin partiye geçmesinin ardından YSK'ya bildirimde bulundular

İYİ Parti harekete geçti! CHP'li vekillerin partiye geçmesinin ardından YSK'ya bildirimde bulundular

İYİ Parti'li Aytun Çıray'dan Ekmeleddin İhsanoğlu çıkışı: Sözlerini anlatsam yargılanır

İYİ Parti'li Aytun Çıray'dan Ekmeleddin İhsanoğlu çıkışı: Sözlerini anlatsam yargılanır

CHP’li Umut Oran'dan çok konuşulacak kitapçık

CHP’li Umut Oran'dan çok konuşulacak kitapçık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.