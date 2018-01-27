Bakanı Elvan: Türkiye'nin tavrı, uluslararası terörle mücadelede örnek

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de bir toplantıda konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin her türlü terör karşısında kararlı bir mücadele verdiğini belirterek, "Türkiye'nin bu tavrı uluslararası terörle mücadele içinde örnek bir tavırdır" dedi.

Bakan Lütfi Elvan, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) ev sahipliğinde düzenlenen 'Kıtalararası Lojistik Üssü Türkiye' konulu toplantıya katıldı. Bir otelde gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Elvan, lojistiğin Türkiye'de en önemli ve geleceği parlak olan sektörlerin başında geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Türkiye, Asya ve Avrupa transit taşımacılığında birçok ulaştırma şebekesi ve koridoru içerisinde kilit konumda. Eskiden üretim batıda yapılıyordu ama şimdi artık üretim doğuya kaydı. Ulaşım bu yüzden çok önemlidir. Bizim de ulaşım, lojistik ve bağlantılar konusuna çok önem vermemiz gerekir. Türkiye potansiyelini doğru kullandığı zaman Türk lojistik firmaları tarafından bu koridorlarda çok önemli ticari ilişkiler içerisine girebilir. Ülkemizin önünde bir fırsat penceresi var. 'Bir Kuşak Bir Yol Projesi' kapsamında Bakü-Tiflis-Kars projesinin devamı niteliğindeki Kars-İstanbul demir yolu bağlantısının orta koridorun en önemli ayağını oluşturuyor. Marmaray ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşması planlanan çalışmalarda, projenin Türkiye bölümünü inşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Bu projenin kara ayağının yanı sıra deniz ayağıyla ilgili de gerekli tedbirleri alıyoruz. Akdeniz 3 kıtanın düğüm noktasıdır ve çok özel bir öneme sahiptir."