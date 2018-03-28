HABER

Bakanı Sarıeroğlu, Keçiören Belediye Başkanı Ak’ı makamında ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 11:24 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, ’’Belediyemiz her konu ve her kesimle alakalı çok güzel çalışmalar yapıyor, bizler de yakından takip ediyoruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, ’’Belediyemiz her konu ve her kesimle alakalı çok güzel çalışmalar yapıyor, bizler de yakından takip ediyoruz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz, Keçiören önemli ve değerli bir ilçe" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Cerablus-Azez-Çobanbeyli bölgesine insani yardım çalışmaları kapsamında Fırat Kalkanı Harekatı’nın dördüncü gününde içerisinde temel gıda, temizlik, giyim ve acil yaşam malzemelerinin yer aldığı 23 tır gönderdik. 4 okulun tadilatını yaptık" ifadelerini kullandı.
Afrin’in inşası için anında harekete geçtiklerini belirten Başkan Ak, "Zeytin Dalı Harekatı sonrası terörden temizlenen bölgelere temel gıda, temizlik, giyim, acil yaşam malzemeleri ve okul ekipmanları, kırtasiye, inşaat malzemelerinin yer aldığı 10 tır gönderdik. Boyacısından sıvacısına kadar 50 kişilik ekiple terörden temizlenen yerlerde altı okulun tadilatını yaptık. İlk ders zilleri de çaldı, iki yıl aradan sonra yeniden eğitime başladılar. Öğretmenlerine, arkadaşlarına kavuştular" şeklinde konuştu.
Başkan Ak ve Bakan Sarıeroğlu, daha sonra Göçmen Hizmetleri Merkezine geçerek bilgi aldı. Ak, Göçmen Hizmetleri Merkezi vasıtasıyla eğitim, iş-meslek, sağlık, hukuk, sosyal yardımlar olmak üzere beş farklı uzmanlık alanında Keçiören ve Altındağ’da yaşayan yaklaşık 5 bine yakın mülteci ve göçmene hizmet verdikleri bilgisini paylaştı.

Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışıMeral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldüSaldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
WhatsApp kullananlar dikkat! Tehlike geri döndüWhatsApp kullananlar dikkat! Tehlike geri döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

'Torba yasa' Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o maddeler

'Torba yasa' Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o maddeler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın

Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!

Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!

Devlet Bahçeli: Bizi kolay lokma sandılar!

Devlet Bahçeli: Bizi kolay lokma sandılar!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.