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Bakanlar Eroğlu ve Özlü'den birbirlerine bal ikramı (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2018 22:20 | Son Güncelleme

ZEMZEM SUYU İÇTİ, DİLEKTE BULUNDU Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce şehir merkezinde esnafları ziyaret ederek doğal bitki çayı hediye etti.

Bakanlar Eroğlu ve Özlü'den birbirlerine bal ikramı (2)

ZEMZEM SUYU İÇTİ, DİLEKTE BULUNDU
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce şehir merkezinde esnafları ziyaret ederek doğal bitki çayı hediye etti.
Bakan Eroğlu ve Bakan Özlü, esnaf ziyaretinin ardından Ak Parti İl Başkanlığı'na geçti. Bakan Eroğlu'na, partililer tarafından geçen günlerde umreden dönen Ak Parti İl Başkanı Hikmet Keskin'in getirdiği zem zem suyundan ikram edildi. Eroğlu, zemzem suyunu içmeden önce, "Recep Tayyip Erdoğan’ın gümbür gümbür cumhurbaşkanı olması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gümbür gümbür temsil edilmemiz için ya Allah bismillah" dedi.
Bakan Eroğlu, 24 Haziran'dan sonra Türkiye'de yeni bir sistemin işleyeceğini belirterek, "Geçmişte olduğu gibi cumhurbaşkanlığı, başbakanlık kavgası olmayacak. Çünkü artık başbakan olmayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin en son başbakanı Binali Yıldırım olacak. Cumhurbaşkanlığı sisteminde her şey daha güzel olacak. Sürekli huzur, istikrar ve daha müreffeh bir Türkiye olacak. Ayrıca 2023 hedeflerinde Türkiye en büyük ekonomisi olan ülkeler arasına taşınacak. Bu arada çok az bir zaman kaldı. 50 gün kadar bir zaman kaldı. Türkiye üzerindeki oyunları bozmak için Düzce hazır mısın? Gerçekten bu seçim çok önemli. Millet düşmanları milletin aklını karıştırmak için çok gayret ediyorlar. Çatı adayı kurmak istediler çatı çöktü, başka numaralar çekmek istediler bunların hepsi bertaraf edildi. İnşallah 24 Haziran'da onların bütün hevesleri kursaklarında kalacak. Milletimiz büyük bir destana mührünü vuracak" diye konuştu.

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Bakanlar Eroğlu ve Özlü'den birbirlerine bal ikramı (2)Bakanlar Eroğlu ve Özlü'den birbirlerine bal ikramı (2)Bakanlar Eroğlu ve Özlü'den birbirlerine bal ikramı (2)

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