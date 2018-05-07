Bakanlar Eroğlu ve Özlü'den birbirlerine bal ikramı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce'nin Yığılca ilçesinde kurulan bal ormanlarından elde edilen baldan birbirlerine yedirdi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile birlikte Orman ve Su İşleri Bakanlığı yatırımlarının temelini atmak için Düzce'ye geldi. Düzce Valiliği'nde açıklamalarda bulunan Bakan Veysel Eroğlu, Türkiye'de bal ormanlarının ilk kez Düzce'de kurulduğunu, Türkiye'nin bal ormanları yatırımları konusunda dünyada ikinci sıraya yükseldiğini söyledi.

Eroğlu, daha önce ormanlara arılar ve arıcıların sokulmadığını belirterek, "Bunu tamamen kaldırdık. Dedik ki her şey millet için, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Dolayısı ile orman teşkilatına talimat verdim. Bundan sonra arıcılara desteği biz vereceğiz, bal ormanı kuracağız. Şaşırdılar bal ormanı ne demek? Bal ormanı alanda yeri hazırlamak, çam balı ya da kestane balı. Oraya ne istiyorlarsa dikeceğiz. Bu sayede Türkiye dünyada ikinci sıraya yükseldi. Çok kısa zamanda 8-10 yılda Türkiye büyük bir mesafe kat etti. Buna da ilk kez Düzce'nin Yığılca ilçesinden başladık. Hatta ben Yığılca'ya gittiğim zaman orada çok güzel bir alan var, şifalı bitkiler var. Yığılca'da çok kısa sürede bir bal ormanı kuruldu. Hatta o kadar muhteşem ki Yığılca balı köy markası oluştu. Bu sertifikalı ve şifalı bir bal" dedi.

Bakan Eroğlu daha sonra Yığılca bal ormanlarından elde edilen baldan bir kaşık alarak Bakanı Faruk Özlü'ye yedirdi. Bakan Özlü de aynı şekilde Bakan Eroğlu'na bal ikram etti.

Daha sonra Bakan Eroğlu, Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde Düzce'ye kurulacak 9 tesisin temel atma törenine katıldı.

FOTOĞRAFLI



