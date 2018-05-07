HABER

Bakanlar Eroğlu ve Özlü'den birbirlerine bal ikramı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2018 18:05 | Son Güncelleme

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce'nin Yığılca ilçesinde kurulan bal ormanlarından elde edilen baldan birbirlerine yedirdi.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce'nin Yığılca ilçesinde kurulan bal ormanlarından elde edilen baldan birbirlerine yedirdi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile birlikte Orman ve Su İşleri Bakanlığı yatırımlarının temelini atmak için Düzce'ye geldi. Düzce Valiliği'nde açıklamalarda bulunan Bakan Veysel Eroğlu, Türkiye'de bal ormanlarının ilk kez Düzce'de kurulduğunu, Türkiye'nin bal ormanları yatırımları konusunda dünyada ikinci sıraya yükseldiğini söyledi. Eroğlu, daha önce ormanlara arılar ve arıcıların sokulmadığını belirterek, "Bunu tamamen kaldırdık. Dedik ki her şey millet için, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Dolayısı ile orman teşkilatına talimat verdim. Bundan sonra arıcılara desteği biz vereceğiz, bal ormanı kuracağız. Şaşırdılar bal ormanı ne demek? Bal ormanı alanda yeri hazırlamak, çam balı ya da kestane balı. Oraya ne istiyorlarsa dikeceğiz. Bu sayede Türkiye dünyada ikinci sıraya yükseldi. Çok kısa zamanda 8-10 yılda Türkiye büyük bir mesafe kat etti. Buna da ilk kez Düzce'nin Yığılca ilçesinden başladık. Hatta ben Yığılca'ya gittiğim zaman orada çok güzel bir alan var, şifalı bitkiler var. Yığılca'da çok kısa sürede bir bal ormanı kuruldu. Hatta o kadar muhteşem ki Yığılca balı köy markası oluştu. Bu sertifikalı ve şifalı bir bal" dedi. Bakan Eroğlu daha sonra Yığılca bal ormanlarından elde edilen baldan bir kaşık alarak Bakanı Faruk Özlü'ye yedirdi. Bakan Özlü de aynı şekilde Bakan Eroğlu'na bal ikram etti. Daha sonra Bakan Eroğlu, Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde Düzce'ye kurulacak 9 tesisin temel atma törenine katıldı.

Gizemli kızla ilgili tüyler ürperten sözler Gizemli kızla ilgili tüyler ürperten sözler
Dikkat! Vergi oranları değiştiDikkat! Vergi oranları değişti
Meteoroloji’den son dakika yağış uyarı!Meteoroloji’den son dakika yağış uyarı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Muharrem İnce'den gençlere para desteği müjdesi

Muharrem İnce'den gençlere para desteği müjdesi

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette çarpıcı sonuçlar

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette çarpıcı sonuçlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor

Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor

Bahçeli’nin Özel Kalem Müdür Yardımcısı’ndan dikkat çeken paylaşım!

Bahçeli’nin Özel Kalem Müdür Yardımcısı’ndan dikkat çeken paylaşım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a jest

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a jest

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zeytindağı Barış Ödülleri töreninde flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zeytindağı Barış Ödülleri töreninde flaş açıklama

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi

Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.