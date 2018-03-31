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Bakanlar Fakıbaba, Elvan ve Yılmaz Mersin’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2018 12:04 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Kalkınma Bakanı Elvan ve Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Vali Su'yu ziyaret etti - Bakan Yılmaz: "Başbakanımızın talimatı var, ikili eğitimi ortadan kaldıracağız. Niçin? Daha kaliteli bir eğitimi evlatlarımıza vermek için"

MERSİN (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Başbakanımızın talimatı var, ikili eğitimi ortadan kaldıracağız. Niçin? Daha kaliteli bir eğitimi evlatlarımıza vermek için." dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Yılmaz, ziyarette yaptığı konuşmada, Bakan Elvan'ın Mersin için çok gayret gösterdiğini belirterek, 2016 ve 2017'de ek yatırımların yüzde 80'ini kentin aldığını dile getirdi.

Kaliteli eğitim verilmesi için çalıştıklarını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Başbakanımızın talimatı var, ikili eğitimi ortadan kaldıracağız. Niçin? Daha kaliteli bir eğitimi evlatlarımıza vermek için. Türkiye'nin Akdeniz'deki en büyük limanına sahip Mersin'de evlatlarımızın çok daha iyi yetiştirilmesi, daha nitelik ve kaliteli eğitim verilmesi için. Bunun için öncelikle altyapının çözümlenmesi lazım. Yeni dersliklerin, okulların, atölyelerin, laboratuvarların, spor salonlarının yapılması lazım. Yatırımların onay makamı neresi? Kalkınma Bakanlığı. O yüzden Bakanımıza teşekkür ediyorum. Biz geldiğimizde 1 milyarın üzerinde eğitim yatırımını Mersin'de gerçekleştirdik. Devam eden yatırımlarımız var. Biz geldiğimizde derslik başına düşen öğrenci sayısı 35'ti, şimdi 26'ya düştü."

Gelecek senenin sonuna kadar Mersin'de de ikili eğitimi sonlandıracaklarını ifade eden Yılmaz, kaynak problemlerinin olmadığını aktardı.

- "Taşımalı eğitimi azaltmak istiyoruz"

Yılmaz, eğitimden daha önemli bir konu olmadığına işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin önceliği eğitimdir. Eğer eğitim iyi giderse her alan iyi gider. Çiftçiye iyi eğitim verirseniz o zaman bereket gelir, çiftçiye iyi eğitim vermezseniz tarımda da istediğiniz neticeyi alamazsınız. Ticarette, turizmde, aklınıza ne gelirse gelsin. Turizm servisle, hizmetle alakalıdır. Nitelikli hizmet verilirse turist gelir. Çok güzel otelleriniz olsa dahi insan bir sefer gelir gider, yeterli ve güler yüzlü hizmeti veremezseniz bir daha gelmez. Onun gelmesini sağlayabilmek için onu evinde hissettirebilmek lazım. Yine bu da eğitimden geçiyor. Bunu söyledikten sonra Orman Bakanı diyor ki, 'Anladım ki eğitim çok çok önemli. Gerekiyorsa Bakanlığımızın binasını dahi eğitim yapılması için okula vereceğim.' dedi. Biz de inşallah bundan sonra kamuya ait birçok arazileri eğitim bakanlığına alıyoruz. İstiyoruz ki ilkokullar, ortaokullar şehir içinde kalsın. Liselere, eğer ki şehir içinde yer bulamıyorsak da o zaman şehrinde biraz uzağına taşıyalım diyerek taşımalı eğitimi de azaltmak istiyoruz."

- "Okul öncesi eğitimde iyi bir noktaya gideceğiz"

Okul öncesi eğitime öncelik verdiklerine dikkati çeken İsmet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kaliteli eğitim vermek adına okul öncesi eğitimi yaygınlaştırıyoruz. Geldiğimizde okul öncesi eğitim yüzde 10'du, geçen yıl 5 yaş için okul öncesi eğitime gidenlerin oranı yüzde 74. Kaç kat, yani 7 kat arttı. Allah nasip ederse 2019 yılına kadar, okul öncesi eğitimi önce 5 yaş için yüzde 90'a, daha sonra 4-5 yaş için de yüzde 90'a çıkardığımızda inanın ki Avrupa'da eğitimden geri olduğumuz hiçbir alan yok. 'Bir okul öncesi eğitimde geriyiz, geç kaldık' diyorduk. Normaldir. Kaynak ayıramazsanız, zorunlu eğitim kaç yıl? İster 8 ister 12 yıl olarak düşünün. Zorunlu eğitime kaynak ayıramazsanız, öğretmen veremezseniz, o zaman siz zorunlu olmayan okul öncesi eğitime nasıl kaynak ayıracaksınız? Ama hamd olsun, gerçekten milli gelirimizin yüzde 6,2'sini eğitime ayırıyoruz. Merkezi hükümet bütçesinin yüzde 18'inden daha fazlasını ayırıyoruz. Nereden nereye geldiğimizi göstermek için 2002 rakamını vermem lazım. 2002'de milli gelirden ayırdığımız pay 2,9'du ama merkezi hükümet bütçesinden aldığı pay da yüzde 10 civarındaydı. Şimdi yüzde 18'in üzerinde. Allah nasip ederse okul öncesi eğitimde iyi bir noktaya gideceğiz, Türkiye'nin yarınını bugünden daha iyi yapacağız."

- "Mersin '3T' ile tanımlanacak bir kent"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da Mersin'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Elvan ve Yılmaz ile tüm kentlere hizmet için çalıştıklarını söyledi.

Mersin'in "3T" ile tanımlanacak bir kent olduğuna dikkati çeken Fakıbaba, "Tarımın gerçekten bir merkezi. T'lerden biri tarım. Her konuda gerçekten Türkiye'nin bir yüz akı. İkinci 'T' ise turizm. Bu noktada Bakan Elvan'ın Mersin'e, Adana'ya kazandırdığı çok büyük güzellikler var. Turizm olarak da gerçekten Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birisi. Üçüncü 'T' ise tarih. Tarih denince hakikaten Mersin çok önemli bir tarihi şehrimiz." diye konuştu.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'nın göreve geldiği ilk günden itibaren Mersin'in sorunlarının giderilmesi, tarımda daha iyi noktaya gelebilmesi için çok ciddi destekler verdiğini dile getirerek, kendisine teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'ın da kentteki eğitim yatırımlarına büyük katkı sağladığının altını çizen Elvan, "Biliyorsunuz 2019 sonu itibarıyla bizim tekli eğitim sistemine geçme hedefimiz var. İşte bu hedefi gerçekleştirme doğrultusunda özellikle ilk ve orta öğretim yatırımlarında kendisi inanılmaz bir destek verdi ve halen bu desteğini sürdürüyor." dedi.

Vali Ali İhsan Su da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin milli eğitim bakanı ismet yılmaz

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