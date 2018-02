Bakanlar Kaya ve Yılmaz Manisa'da

"İçeride ve dışarıda terör örgütleriyle mücadele eden, vatan topraklarını koruyan kahraman Mehmetçiğimizi de Rabbim muhafaza eylesin. Bu vatan topraklarında bin yıldır biz kardeşlik ve barış içinde yaşıyoruz ama vatanımızı korumak için binlerce şehitler verdik, hepsini rahmetle minnetle yad ediyorum. Şehitlerimizin aileleri bizlere emanet, nasıl ki bu vatan toprakları şehitlerimizin bize emaneti ise canımız pahasına da olsa bu vatanı hep beraber koruyacaksak şehitlerimizin emanetini de bizlere emanet olarak görüyoruz. Bakanlık olarak biz her zaman şehit ailelerinin yanlarındayız, gazilerimizin yanlarındayız. Bu vatan için canlarını veren şehitlerimizin ailelerine sahip çıkmak bizim için çok büyük onur, şerefli bir görev, onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz."

MANİSA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Biz istiyoruz ki bu gözleri ışıl ışıl kız çocuklarımız, evlatlarımız okusunlar, çok iyi bir geleceğe sahip olsunlar, daha sonra evlensinler. 'Her çocuğumuzun yeri okuldur.' diyoruz ve çocuklarımızın her birinin çok iyi bir eğitim alması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaya, okulun yapımındaki katkılarından dolayı TÜRK-İŞ'e ve Soma Belediyesine teşekkür ederek, bu okulda yetişecek öğrencilerin ülkenin geleceğine yön vereceğini belirtti.

AK Parti iktidarı döneminde eğitimde çok büyük çalışmalar yaptıklarının altını çizen Kaya, kız çocuklarının orta öğretimde okullaşma oranının yüzde 83'lere vardığını söyledi.

Bakan Kaya, şöyle konuştu:

"Yüksek öğretimde kız çocukları yüzde 13 oranında üniversiteye gidiyordu, bugün bu oran yüzde 43-44'leri bulmuş durumda ama biz bunu da yeterli bulmuyoruz. Bunu daha da artırmak için hep birlikte hükümet olarak gayretimizi ortaya koyuyor ve çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki bu gözleri ışıl ışıl kız çocuklarımız, evlatlarımız okusunlar, çok iyi bir geleceğe sahip olsunlar, daha sonra evlensinler. 'Her çocuğumuzun yeri okuldur.' diyoruz ve çocuklarımızın her birinin çok iyi bir eğitim alması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 'Eğitim ailede başlar.' diyoruz. İlk kelimeyi çocuk ailesinde öğrenir, ilk harfini çocuk ailesinde öğrenir, bunun için Aile Bakanlığı olarak ailelerimize yönelik eğitim programları yapıyoruz. Annelerimizi ve babalarımızı bilinçlendirmek üzere eğitimler veriyoruz. Bugüne kadar 890 bin aileye eğitim verdik. Biz istiyoruz ki annelerimiz, babalarımız ebeveynlerimiz bilinçli birer aile olsunlar, çocuklarını geleceğe güçlü bir şekilde hazırlasınlar, her türlü tehlikeden de çocuklarını koruyacak bilinçte olsunlar."