HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bakanlar Kurulu Beştepe'de toplandı 

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2018 16:19 | Son Güncelleme

BAKANLAR Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı.  (FOTOĞRAF)   

Bakanlar Kurulu Beştepe'de toplandı 

ANKARA (DHA) - BAKANLAR Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı.

(FOTOĞRAF)

Bakanlar Kurulu Beştepe'de toplandı

PARTNERTakipçisi gittikçe artan dünyanın en kaslı kedisi: BuffTakipçisi gittikçe artan dünyanın en kaslı kedisi: Buff
Karamollaoğlu: Dip dalga geliyorKaramollaoğlu: Dip dalga geliyor
CHP'li Tezcan: Alkışlarsan o üniforma sana haramdırCHP'li Tezcan: Alkışlarsan o üniforma sana haramdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Muharrem İnce'den LGS iddiası: Korktular, seçim sonrasına ertelediler

Muharrem İnce'den LGS iddiası: Korktular, seçim sonrasına ertelediler

Binlerce emekliye 3600 ek gösterge müjdesi! Ek gösterge nedir?

Binlerce emekliye 3600 ek gösterge müjdesi! Ek gösterge nedir?

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Deniz Baykal GATA'ya sevk edildi! Baykal'ın son sağlık durumu

Deniz Baykal GATA'ya sevk edildi! Baykal'ın son sağlık durumu

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

CHP ilçe başkanına bıçaklı saldırı girişimi

CHP ilçe başkanına bıçaklı saldırı girişimi

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.