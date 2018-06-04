Bakanlar Kurulu Beştepe'de toplandı

ANKARA (DHA) - BAKANLAR Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı.
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