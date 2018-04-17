Bakanlar Kurulu OHAL gündemi ile toplandı

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı.

Milli Güvenlik Kurulunda alınan OHAL’in uzatılması tavsiye kararını görüşmek üzere toplanan Bakanlar Kurulunun, tavsiye kararını değerlendirdikten sonra görüşülmek üzere TBMM’ye sevk etmesi bekleniyor.