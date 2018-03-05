HABER

Hükümet hadım için harekete geçiyor! Bakanlar Kurulu sonrası flaş açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2018 16:06 | Son Güncelleme

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Bozdağ, "Halk arasında hadım olarak bilinen konu yasal dayanağa kavuşturulmaktadır. Suçluların cezalarının infazından sonraki süreçte de takibi zorunlu hale getirilmektedir" dedi.

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2795 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İşte Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

2795 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Toplam 142 bölge kontrol altına alınmıştır. Son 3 gün içinde operasyonlar sonucunda Raco-Afrin ve Cinderes-Afrin karayolları da kontrol altına alınmıştır. Zeytin Dalı Harekatı planlandığı gibi yürütülmektedir. Harekat bölgesinin yarısı kontrol altında.

ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMARA KARŞI DÜZENLEMENİN DETAYLARI

Başbakan Yardımcımız sayın Recep Akdağ, çocukların istismarının önlenmesine dönük çalışmalar hakkında Bakanlar Kurulumuza bir bilgilendirme yapmıştır. Bakanlar Kurulumuzda konu enine boyuna müzakere edilmiştir. Bakanlar Kurulumuz bazı tavsiyelerde bulunmuştur. En kısa sürede detaylar paylaşılacak. Cezalar artırılmaktadır. Halk arasında hadım olarak bilinen konu yasal dayanağa kavuşturulmaktadır. Suçluların cezalarının infazından sonraki süreçte de takibi zorunlu hale getirilmektedir. Adres bilgileri güvenlik birimlerine olacak ve bunlar hayatları boyunca kontrol altında olacaklardır. Risk araştırmaları yapılacak, her yıl tekrar edilecek. Kamuda ve özel sektörde bu suçlarla yargılanan ve ceza alan kişiler, özel sektörde çalıştığı kuruma da bilgilendirme yapılacaktır.

SORU-CEVAP

(ABD Büyükelçiliği'nin güvenlik gerekçesiyle kapalı olması) ABD'nin kapatılması konusunda karar alındı, doğrudur. Bu karar sadece güvenlik riskleri ile alınmış bir karardır. ABD elindeki bazı istihbari bilgilerini Türkiye ile paylaşmıştır. Gerekli tedbirler alınmış, adımlar atılmıştır. Yapılan tahkikatlarda önemli neticeler elde edilmiştir. Türkiye'nin dört bir yanında terörle mücadeleye karşı güvenlik güçlerimiz teyakkuz halindedir, bundan sonra da devam ettirilecektir. Büyükelçiliklerin güvenliklerinden Türkiye sorumludur. ABD'nin İstanbul ve Adana Konsoloslukları bugün de faaliyetlerini sürdürmektedirler.

2 YUNAN ASKERİN TUTUKLANMASI

(Tutuklu 2 Yunan askeri) Yunanistan'dan Türkiye sınırını geçen 2 askerin Türkiye'de tutuklanması hususu bir takas konusu değildir. Ne Yunanistan hükümeti Türkiye'den talepte bulunmuştur, ne de Türkiye bir talepte bulunmuştur. Bu askerler, askeri yasak bölgelere girme ve askeri casusluk suçlarından soruşturmaya tabi tutulmuştur. Tutuklanmalarına karar verilmiştir. Darbeci askerlerin Türkiye'ye iade edilmesi Türkiye'nin haklı olduğu bir konudur. Yunanistan'ın gereğini yapmakla yükümlü olduğu mükellefiyetler vardır. İkisi ayrı şeylerdir. Yerine getirilmesinin doğru olduğuna inaniyoruz. Bunların takas konusu yapılması, Türkiye'nin darbecilerin Türkiye'ye iadesi konusundaki talebini hafifletir diye düşünüyoruz.

Sivillere dönük TSK'nın zarar verdiğine ilişkin iddiaların tamamı mesnetsizdir. TSK, teröristle sivilleri birbirinden ayıran bir anlayışa sahiptir. Silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik birimlerimiz terörle mücadelede bu hassasiyete dikkat etmektedir. Bugüne kadar Zeytin Dalı Harekatı'nda tek bir sivilin burnunun kanaması bile söz konusu değildir. Fakat, terör örgütleri ve destek veren çevreler pek çok yalanı gerçek gibi Türkiye ve dünya kamuoyuna iletmeye devam etmektedir.

CİNSEL İSTİSMARA KARŞI DÜZENLEME

Çocukların istismarı konusunda detaylı değerlendirme yapıldı. Bütün bakanlarımız da katkıda bulundu. Cezaların caydırıcılığı suçların önlenmesinde büyük bir etkiye sahip. Ceza suçun işlenmesinden sonra devreye giriyor. O cezanın verilmiş olması, infazı, o mağduriyeti ortadan kaldırmıyor. O nedenle bir yandan cezaların caydırıcılığını yükseltirken öte yandan suça muhatap olmadan önce, onları koruyucu, bu tür suçları önleyici tedbirleri almamız gerekir. Hükümetimiz bu adımları birbirinden ayırmaktadır. Esasında hepimize büyük görevler düşüyor. Risk haritası çıkarılacak. Bir takım çalışma yöntemleri ile çıkarılacak. Pek çok konuda tedbir alınacak. Bu tür eğilimi olan kişilerin bazı mesleklerde çalışması tamamen yasaklanacaktır. Bazı mesleklere girecek kişilerle ilgili psikoteknik incelemeler yapılacak. Bununla ilgili pek çok tedbir var. Çalışması en kısa sürede bitecek.

SALİH MÜSLİM'İN ALMANYA'DAN İSTENMESİ

Salih Müslim'in Çekya'da yakalanması ve serbest bırakılması sürecini takip ettik. Oradan terör örgütüne destek içeren bir karar çıktı. Bu kararın çıkmasından sonra Salih Müslim'in Almanya'ya gideceği bilgileri ulaşınca Adalet Bakanlığımızın talebi Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla Almanya makamlarına iletildi.

Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'
Kadın dizisinin Şirin'i bakın kimle beraber!Kadın dizisinin Şirin'i bakın kimle beraber!
Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu Zeytin Dalı Harekatı

En Çok Okunan Haberler

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

E-Devlet Miras sorgulama hizmete girdi!

E-Devlet Miras sorgulama hizmete girdi!

Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten dikkat çeken yazı: 'Erdoğan’ı bitirelim' ittifakına dâhil olmuş durumda

Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten dikkat çeken yazı: 'Erdoğan’ı bitirelim' ittifakına dâhil olmuş durumda

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

'Ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'i hatalı'

'Ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'i hatalı'

MBC'den 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın

MBC'den 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten dikkat çeken yazı: 'Erdoğan’ı bitirelim' ittifakına dâhil olmuş durumda

Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten dikkat çeken yazı: 'Erdoğan’ı bitirelim' ittifakına dâhil olmuş durumda

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu 'ittifak' şartlarını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu 'ittifak' şartlarını açıkladı

Meral Akşener: Reza Zarrab’a karşılık satışa çıkarıldı

Meral Akşener: Reza Zarrab’a karşılık satışa çıkarıldı

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret! CHP, İYİ parti arasında mütabakat!

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret! CHP, İYİ parti arasında mütabakat!

Okuyucu Yorumları 17 yorum
hepsinin beyinleri hadım edilmiş zaten, başta din istismarcısı 15 yıllık ekip lideriyle birlikte hadım edilmeli, Eyyy Türkiye cumhuriyeti devletini uluslararası arenada rezil eden basiretsiz yönetim, Tüm sapıklıkların anası sizlerin koymuş oldu yasaklardır, halkın oyuyla geldiğiniz, istismar ederek kaldığınız bu koltuklarda sizlere oy veren halkı şimdide hadım mı edeceksiniz. pislik içerinde örümcek bağlamış beyinlerinizi öncelikle hadım edin yoksa sandıkta halk olarak bizler sizleri hadım edeceğiz evvel Allahın izniyle inşallah
başka işiniz yok zaten sızın yok hadımmış yok ıdammış bırakın böyle boş işlerı ordu savaşta onlara yardım edelım laflada olsa
Hükümet....bi zahmet...artık harekete geç lütfen. Ha gayret. yılların kokuşmuş kanunları ile bu işlerin yürümediği belli. İslam adaleti gelmeli bu ülkeye.
Hadımla bu kadar ilerlemiş taciz ve istismarın önüne geçilmez. Bu ülkeye idamın gelmesi şart
küçük çoçuklarımıza tacız vs.tecavüze yeltenen veya arzularını küçük çoçuklarımızla pekiştirmeğe kalkanların benim oğlumda olsa en yüksek cezaya çarpıtılmasını aynı eksende hadim edilmesini istiyorum bir müslüman türk ulusu ferdi olarak yapılmasını istiyorum. aslında küçük lerde daha fazla ceza verilmesini yaşı olgunlarada aynen fark gözetmeden cezalardada indirim yapılmamasını ve yararlanmamasını gerekir. yunan askerlerinede tsk.envanterindeki ülkeler arasındaki casuslukla ilgili cezaların uygulanmasını gerekir.
adalet bu mu??? bu ülkede adalet mi var?? varda biz mi bilmiyoruz.. ?? ülkenin en acı sorunudur adaletsizlik. adalet istiyoruz. teröriste idam tecavüzcüye idam çocuk istismarcılarına idam. ama önce suçunu kesinleştirmeniz gerekiyor. artık insanlar yardım etmek için bile cocuklara dokunmaya korkuyor tacizci diye damga yememek için. suçu kesinleşmeden suçlu ilan ettiğiniz haberler yüzüne.. bu ülkenin adiii sorunuda sahtekar medyadır..
hadımda neymiş millet idam İstiyor İDAM İDAM İDAM
Denetimli serbestlik nedir bilen var mı
uzatmaya gerek yok idam edin gitsin sapıkları
Asıl o canilerin beyinlerini ve düşüncelerini hadım edeceksiniz
kediden köpekten tut küçük çocuklara kadar taciz tecavüz olayları yıllardır var bu ülkede. yeni yeni konuşulmaya başladı ne hikmetse... ama olsun zamanlaması güzel. hükümet adına güzel bir joker oldu bu.
Hadım dediğin işi kökünden halletmekle olur. Öyle kimyasal hadım gibi komik uygulamalarla caydırıcı lık mümkün değil.
Bekir bozdağ mübarek insan diye savunduğu fetoş u da hadım ettirsin
seçim geliyor ya. hadım da başlaaaar, idamda. seçim biter hepsi rafa kalkar. bırakın artık mill ti kandırmayı. veya tutun artık verdiğiniz sözü
yaw öyle bir fotoğraf koymuşlarki elleri kapkara küçük kızın ağzını kapatan sanırsınki tüm küçük kızlara maden işçileri tecavüz ediyor.asıl elleri tertemiz olanlara bakmalı.
Bunların hepsi insanları yatıştırmak için yapılan haberler. Gerçekte kimsenin umrunda değil halkın çocuğu kızı karısı . Her gün cinayet haberleri okuyoruz önlem alınıyor mu hayır...
uygulanması yapılması imkansız bir yasa olur.mesele yasayı çıkartmak değil uygulamak.örnek ülkede sigara ile ilgili bir çok yasak var ama iş ceza vermeye gelince yok.zaten anayasa mahkemesinden döner böyle bir yasa.ömür boyu geri dönmeyecek şekilde verilecek ceza geçmez.ağırlaştılmış ömür boyu hapis bile 30 sene ama sen hadım edersen ölene kadar cezalandırmış oluyorsun.ayrıca ilerde hak ihlali veya suçlulun lehine çıkacak delillerle masum oldugu anlaşılması durumunda geri dönüşü olmayacak.ben olsam kökünden keserim o başka ama adalet böyle işlemiyor
Diğer Haberler
Ak Parti İl Başkan Adayı İbrahim Ethem Taş

Ak Parti İl Başkan Adayı İbrahim Ethem Taş

AK Parti'den flaş Abdullah Gül yorumu: CHP söylentileri...

AK Parti'den flaş Abdullah Gül yorumu: CHP söylentileri...

CHP'li Köksal: Sentetik zehir olarak tabir edilen nişasta bazlı şeker tüketeceğiz

CHP'li Köksal: Sentetik zehir olarak tabir edilen nişasta bazlı şeker tüketeceğiz

AK Parti Antalya İl Başkan adayı belli oldu

AK Parti Antalya İl Başkan adayı belli oldu

Yedi Başak’tan Vali Yerlikaya’ya ziyaret

Yedi Başak’tan Vali Yerlikaya’ya ziyaret

CHP Konak İlçe Başkanı Başak, istifa edeceğini duyurdu (2)

CHP Konak İlçe Başkanı Başak, istifa edeceğini duyurdu (2)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.