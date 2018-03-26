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Bakanlar Kurulu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2018 11:40 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı başladı.Çankaya Köşkündeki toplantı saat 11.20’de başladı.

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı başladı.
Çankaya Köşkündeki toplantı saat 11.20’de başladı.

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