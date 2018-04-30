Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.
Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen toplantı, saat 15.00'te başladı.
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