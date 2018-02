Bakanlar Kurulu Toplantısı

Bozdağ, "Komisyon kurulmuştur, komisyonun kuruluş amacı çocuklarımızın korunması konusunda bugüne kadar aldığımız bütün tedbirlerin gözden geçirilerek bundan sonra daha etkin koruma için neler yapılması gerektiği hususunu çalışmak ve en kısa sürede hükümetimize yasal ve idari açıdan yapılması gerekenler konusunda bir rapor sunmak olacaktır. Cezaların artırılması başta olmak üzere her alan tek tek ele alınacak ve sonucunda yapılması gerekenler bir rapora bağlanacak, yasal düzenleme gerektiren hususlar Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasalaştırılacak. İdari tedbirlerle yapılabilecek hususlarda da gerekli idari düzenlemeler yapılarak, gerekli tedbirler alınacaktır." diye konuştu.

Çocukların her birinin kendilerine emanet olduğuna işaret eden Bozdağ, ülkeyi çocuklara emaneten yönettiklerini, gelecekte de ülkeyi çocuklara emanet edeceklerini belirtti.

Bozdağ, "Her türlü suça karşı, her türlü ahlaksızlığa karşı, her türlü saldırıya karşı çocuklarımızı korumak hepimizin vazifesidir. Öncelikle de hükümetimizin, güvenlik güçlerimizin ve devlet kurumlarının başta gelen vazifesidir." ifadesini kullandı.

Çocuklara dönük cinsel istismar suçları başta olmak üzere, pek çok suçun işlenmesini tamamen ortadan kaldırmanın sadece hükümetin çalışmasıyla başarılabilecek bir husus olmadığına dikkati çeken Bozdağ, suçla ve suçun failleriyle mücadelenin hep birlikte yapılması gerektiğini vurguladı.

Bozdağ, mücadelenin her yerde yapılması gerektiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Bu konuda farkındalığı, duyarlılığı birlikte artırmalıyız ve bilinçlenmeyi birlikte sağlamalıyız. Sadece cezalarla bu meseleyi halledemeyeceğimizi hepimizin bilmesi lazım. Elbette en ağır şekilde cezalar verilecektir, infazlar yapılacaktır. Bu düzenleme içerisinde de cezaların artırılması konusu ayrıca ele alınacak. 12 yaşı doldurmamış olan çocuklarımıza dönük suçlarla ilgili ayrı cezai yaptırımlar getirilebilecek, başka da düzenlemeler mutlaka bu rapor sonucunda hayata geçirilecektir. Bu işin bir boyutu, yani çocuklarımız istismar edildikten sonra devreye giren boyutu, bunun caydırıcı yönü var ama bu suçları önleyici ve bu tür suçlara karşı çocuklarımızı koruyucu adımları atmaya hepimizin özen göstermesi lazım. Burada da sorumluluk 80 milyon insanımızın tamamına aittir, birlikte bu tür sapıklarla, suçlularla, eğilimi olan kişilerle mücadele etmeliyiz. Birlikte mücadele edersek elde edemeyeceğimiz netice yoktur, yenemeyeceğimiz sorun yoktur."