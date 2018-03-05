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Bakanlar Kurulu toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2018 17:46 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: (1) - "Harekat kapsamında bugüne kadar, saat 13.00 itibarıyla PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 2 bin 795 terörist etkisiz hale getirilmiştir" - "Zeytin Dalı Harekatı ile bugüne kadar 112'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 142 bölge kontrol altına alınmıştır" - "Harekatın toplam alanının bin 920 kilometrekare olduğu değerlendirildiğinde neredeyse harekat bölgesinin yarıya yakını TSK'nın kontrolü altına geçmiştir" - "(Çocukların cinsel istismarını önlemeye yönelik oluşturulan komisyon) Bu çalışma kapsamında cezalar artırılmaktadır, caydırıcılık yükseltilmektedir. Önleyici ve koruyucu tedbirler güçlendirilmekte, geliştirilmekte ve yaygınlaştırılmakta. Halk arasında 'hadım' olarak bilinen konu yasal dayanağa kavuşturulmaktadır"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Harekat kapsamında bugüne kadar, saat 13.00 itibarıyla PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 2 bin 795 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Bozdağ, Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Toplantıda öncelikle, devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda bugüne kadar katedilen aşamanın ele alındığını ifade eden Bozdağ, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gösterdiği kahramanlık ve başarının takdirle karşılandığını belirtti.

Zeytin Dalı Harekatı'nda ve terörle mücadelede şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileyen Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı 20 Ocak'tan bu yana toplam 41 kahraman Mehmetçik'imiz şehit olmuş, 200 Mehmetçik'imiz yaralanmıştır. Teröristler tarafından Afrin bölgesinden ülkemize gerçekleştirilen saldırılarda 7 sivil vatandaşımız hayatını kaybederek şehit oldu, 125 vatandaşımız da yaralandı. Sivil şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Harekat kapsamında bugüne kadar, saat 13.00 itibarıyla PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 2 bin 795 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın son üç gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 361 olmuştur. Harekat ile bugüne kadar 112'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 142 bölge kontrol altına alınmıştır." diye konuştu.

Bozdağ, kontrol altına alınan yerleşim yerleri arasında Bülbül, Racu, Deyr Salvvan, Şeyh Hadid ve Badinli beldelerinin bulunduğunu söyledi.

Bugüne kadar harekat alanında 702 kilometrekarenin kontrol altına alındığını anlatan Bozdağ, "Harekatın toplam alanının bin 920 kilometrekare olduğu değerlendirildiğinde neredeyse harekat bölgesinin yarıya yakını TSK'nin kontrolü altına geçmiştir. Son 3 gün içinde icra edilen operasyonlar sonucunda Racu-Afrin ve Cinderis-Afrin karayolları da kontrol altına alınmıştır. Harekat başarıyla yürütülmektedir. Bütün hedefler gerçekleştirilinceye kadar harekat devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, harekata ve kahraman Mehmetçik'e destek veren Türk milletine teşekkür etti.

- İstismarın Önlenmesi Eylem Planı

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın, İstismarın Önlenmesi Acil Eylem Planı adı altında çocukların istismarının önlenmesine dönük çalışmalar hakkında Bakanlar Kurulu'nu bilgilendirdiğini vurgulayan Bozdağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Konu, Bakanlar Kurulu'nda enine boyuna müzakere edilmiştir. Kurul, komisyona bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Bu tavsiyeler çerçevesinde çalışma son şeklini alacak ve en kısa sürede çalışmanın detayları paylaşılacaktır. Ben çalışmayla ilgili bazı ana başlıkları kamuoyu ile paylaşmakta fayda görüyorum. Bu çalışma kapsamında cezalar artırılmaktadır, caydırıcılık yükseltilmektedir. Önleyici ve koruyucu tedbirler güçlendirilmekte, geliştirilmekte ve yaygınlaştırılmaktadır. Halk arasında 'hadım' olarak bilinen konu yasal dayanağa kavuşturulmaktadır. Suçluların cezalarının infazından sonraki süreçte de takibi zorunlu hale getirilmektedir. Adres bilgileri, güvenlik birimlerinde olacak, oradaki mülki erkan da bu kişileri bilecek, bunlar hayatları boyunca kontrol altında olacaklardır. Risk araştırmaları yapılacak ve bu araştırmalar her yıl tekrar edilecek ve risk haritaları çıkarılacaktır. Kamuda ve özel sektörde bu suçlarla yargılanan ve ceza alan kişiler hangi kurumdaysa oraya bildirilmektedir ama özel sektörde bu tam anlamıyla işlememektedir. Bu suçlara karışanlar yargılama süreci başladığı andan itibaren özel sektörde çalıştığı kuruma da bilgilendirme yapılacaktır. Eğitici, öğretici, yol gösterici faaliyetlere daha fazla ağırlık verilecektir."

Bozdağ, cezanın sadece bir sonuç olduğunu bildiklerini, esas olanın önleyici ve koruyucu tedbirler olduğuna inandıklarını dile getirdi.

Önleyici ve koruyucu tedbirleri geliştirerek çocukların bu suçun mağduru durumuna düşmesini önlemenin en büyük hedefleri olduğunu dile getiren Bozdağ, mağdur hakları konusunda yeni bir düzenleme çıkarılması hususunda Adalet Bakanlığının bir çalışma yürüttüğünü, bu konu üzerinde de duracaklarını aktardı.

- "Büyükelçiliklerin güvenliğinden Türkiye sorumludur"

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğini güvenlik nedeniyle kapatmasına ilişkin bir soru üzerine, Bozdağ, şunları kaydetti:

"ABD, Ankara Büyükelçiliğinin bugün için kapatılması konusunda bir karar aldı. Bu kararı, yetkili makamlarımıza da iletmişlerdir. Bu karar siyasi bir karar değil, sadece güvenlik tehditleri ve riskleri nedeniyle alınmış bir karardır. Yapılan açıklamada da bu hususun altı çizilmiştir. ABD Büyükelçiliği elindeki bazı istihbari bilgileri Türk istihbaratı ile paylaşmıştır. Bu çerçevede istihbarat ve güvenlik birimlerimiz gerekli tedbirleri almış, adımları atmıştır. Şu ana kadar verilen bilgilerle ilgili yapılan tatbikatlarda önemli neticeler elde edilmiştir. Sadece ABD Büyükelçiliği değil, Türkiye'nin dört bir yanında güvenlik güçlerimiz terörle mücadeleye karşı teyakkuz halindedir. Bundan sonra da bu teyakkuz devam ettirilecektir. ABD vatandaşları, kendi vatandaşlarımız ve başka ülkelerin vatandaşlarına dönük bir terör riski ve saldırısı olmaması için güvenlik güçlerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Büyükelçiliklerin güvenliğinden Türkiye sorumludur. Biz ülkemizde bulunan büyükelçiliklerin güvenliğini, en üst düzeyde güvenlik tedbirleriyle yerine getirdik, bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz. ABD'nin İstanbul ve Adana başkonsoloslukları faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapmaktadır."

(Sürecek)

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