Bakanlar Kurulu toplantısı

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Bu harekat kapsamında bugüne kadar PKK, KCK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu, şu an itibarıyla en son aldığım rakam 3381 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 175'i köy, 37'si kritik nokta olmak üzere toplam 212 bölge kontrol altına alınmıştır. Afrin'in yakın çevresindeki kritik kesimlerin tamamı kontrol altına alınmıştır. İnşallah yakında Afrin merkezi de teröristlerden temizlenecek ve bölge halkı teröristlerin zulmünden, baskısından kurtarılmış olacaktır." ifadesini kullandı.

Harekat ile kontrol altına alınan toplam alanın 1102 kilometrekare olduğuna dikkati çeken Bozdağ, şunları kaydetti:

"Harekat alanının 1920 kilometrekare olduğunu düşünürsek, şu an itibarıyla bölgenin yarıdan fazlası kontrol altına alınmış durumdadır. Kontrol altına alınan yerlerde teröristlerden temizlenen her bölgenin altyapısı ve üstyapısı süratli bir şekilde imar edilecek, bölgede her türlü güvenlik riskleri ortadan kaldırılacak, bölge siviller için yaşanılır bir hale getirilecek. Buraların yönetiminin, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Türkiye tecrübesinde olduğu gibi bölgedeki insanlar tarafından yapılması sağlanacak ve buradaki insanların gıda, sağlık, eğitim ve diğer bütün güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Türkiye'nin destekleri devam edecektir. Ayrıca bu bölgelere, Afrin bölgesinden ülkemize terör örgütünün baskı ve zulmünden kaçarak gelmiş bulunan, göç etmiş olan Afrinliler'in geri dönüşü için de uygun zeminler hazırlanacak ve bunların dönüşleri de Afrin'e sağlanacaktır."

(Sürecek)