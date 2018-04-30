Bakanlar Kurulu toplantısı

Başbakan Binali Yıldırım, vergi ve prim alacaklarının yeniden yapılandırılacağını bildirdi.

Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, vatandaşların Berat Kandili'ni tebrik etti, bugünün hayırlara vesile olmasını diledi.

Bütün çalışanların emeği ve dayanışmayı kutladıkları önemli bir gün olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik eden Yıldırım, daha önceki dönemlerde 1 Mayıs denilince herkesin gerginleştiğini, "Nerede ne olay olacak?" diye düşündüğünü, bugün ise1 Mayıs'ı işçi ve memur sendikalarının yurdun değişik yerlerinde bir bayram havasında kutladıklarını söyledi.

Türkiye'nin son 10 yılda, 10 milyon vatandaşa istihdam sağladığını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu istihdam, 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin tamamının bu süre içinde oluşturduğu istihdamdan daha fazla. Sadece geçen yıl 1 milyon 400 bin yeni istihdam sağlayarak neticede yüzde 7,4'lük bir büyümeyi gerçekleştirdik. Bu yıl da işler iyi gidiyor. Ekonomide, vergilerde planladığımız, hedeflediğimiz değerlerin üstünde ilk üç ay sonuçları geldi. Ocak, şubat, mart ölü aylardı. Bundan sonra artık yaz da geldi. Hem turizmde hem tarımda hem de üretimde birçok alanda çok daha iyi sonuçlar gelecek."