Bakanlar Kurulu toplantısı

Başbakan Binali Yıldırım, "Bu bir imar affı değildir. Burada açıkça altını çiziyorum, bu bir imar barışıdır. Bunun için sembolik bir ücret alınacak. İki türlü; birincisi, yapı kayıt belgesi alabilmek için. Bunun emlak beyan değeri üzerinden, bilinen değeri üzerinden yüzde 3 para alınacak." dedi.

Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, imar düzenlemesiyle ilgili kanun çıktığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 'yapı kayıt belgesi' vereceğini belirtti.

Bu belgenin imar için başvuracakların işine yarayacağını ifade eden Yıldırım, "Kentsel dönüşüme gidecekse o zaman öncelik tanınacak veya tapu verileceği zaman da bu belge aranacak. Vatandaş elindeki malıyla rezil olmuş vaziyette. Malı var 'benim' diyemiyor. 30 senedir kullandığı evine 'benim' diyemiyor. İmarla, mülkiyetle ilgili sorunu var. Elektrik, su, altyapı, kat mülkiyetine geçemiyor. Bina yapmış arsa gözüküyor. Bütün bunları sona erdirecek reform düzeyinde bir düzenleme." diye konuştu.