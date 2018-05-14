Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "ABD bir kez daha yalnız kalmıştır. ABD, bölgedeki barış konusunda arabuluculuk vasfını kaybetmiştir." dedi.

Bozdağ, Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilerin soruları yanıtladı.

Gazze'de Filistinlerin şehit edilmesinin ardından, önümüzdeki süreçte Türkiye'nin İsrail ve ADB'ye yönelik bir yaptırımının olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Bozdağ, ABD'nin bölgede devam eden kırılgan, ağır aksak da olsa yürüyen barış sürecini attığı adımla yok ettiğini belirtti.

Bozdağ, ABD'nin bölgenin daha da istikrarsızlaşmasına, güven ortamının daha da bozulmasına, huzursuzluğun artmasına neden olduğunu söyledi.

ABD'nin bölgede çatışmaların fitilini ateşlediğini, bugün yaşananların bunun göstergesi olduğunu vurgulayan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karşılıklı bir çatışma yok. Onun altını çizmekte fayda var. Filistinliler barışçıl bir gösteri yapıyor ama İsrail devletinin askerleri barışçıl gösteri yapan Filistinliler üzerine gerçek mermilerle ateş ediyorlar. Bir defa bunun görülmesi lazım. Bunun yakından görülmesi lazım ve buna karşı büyük bir tepkinin konması lazım. Dünyanın neresinde barışçıl gösteri yapan insanların üzerine askerler gerçek mermilerle ateş ederler. İşte terörist İsrail devleti maalesef barışçıl gösteri yapanlara gerçek mermilerle ateş etmiş ve bu kadar insanın şehit olması ve yaralanmasına yol açmıştır. Şehitlerin sayısının, yararlıların sayısının da artacağından endişe ediyoruz. Tabi buna sebep olan bizzat ABD yönetimidir. Sayın Trump'ın aldığı haksız ve yanlış karardır. Yanlış adımlarla doğru sonuçlar elde etmenin imkanı yoktur ve bu olay ABD'yi hatırlarsanız daha önceki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulunda yapılan oylamada yalnız bırakmıştır. ABD bir kez daha yalnız kalmıştır. ABD, bölgedeki barış konusunda arabuluculuk vasfını kaybetmiştir. Artık bu bölgede ABD'nin adil bir kişi olarak görülmesi, kabul edilmesi mümkün değildir."