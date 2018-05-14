HABER

Bakanlar Kurulu toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2018 23:09 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: (1) - "ABD bir kez daha yalnız kalmıştır. ABD, bölgedeki barış konusunda arabuluculuk vasfını kaybetmiştir" - "Filistinliler barışçıl bir gösteri yapıyor ama İsrail devletinin askerleri barışçıl gösteri yapan Filistinliler üzerine gerçek mermilerle ateş ediyorlar. Bir defa bunun görülmesi lazım" - "Hükümetimizin gündeminde af söz konusu değildir"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "ABD bir kez daha yalnız kalmıştır. ABD, bölgedeki barış konusunda arabuluculuk vasfını kaybetmiştir." dedi.

Bozdağ, Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilerin soruları yanıtladı.

Gazze'de Filistinlerin şehit edilmesinin ardından, önümüzdeki süreçte Türkiye'nin İsrail ve ADB'ye yönelik bir yaptırımının olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Bozdağ, ABD'nin bölgede devam eden kırılgan, ağır aksak da olsa yürüyen barış sürecini attığı adımla yok ettiğini belirtti.

Bozdağ, ABD'nin bölgenin daha da istikrarsızlaşmasına, güven ortamının daha da bozulmasına, huzursuzluğun artmasına neden olduğunu söyledi.

ABD'nin bölgede çatışmaların fitilini ateşlediğini, bugün yaşananların bunun göstergesi olduğunu vurgulayan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karşılıklı bir çatışma yok. Onun altını çizmekte fayda var. Filistinliler barışçıl bir gösteri yapıyor ama İsrail devletinin askerleri barışçıl gösteri yapan Filistinliler üzerine gerçek mermilerle ateş ediyorlar. Bir defa bunun görülmesi lazım. Bunun yakından görülmesi lazım ve buna karşı büyük bir tepkinin konması lazım. Dünyanın neresinde barışçıl gösteri yapan insanların üzerine askerler gerçek mermilerle ateş ederler. İşte terörist İsrail devleti maalesef barışçıl gösteri yapanlara gerçek mermilerle ateş etmiş ve bu kadar insanın şehit olması ve yaralanmasına yol açmıştır. Şehitlerin sayısının, yararlıların sayısının da artacağından endişe ediyoruz. Tabi buna sebep olan bizzat ABD yönetimidir. Sayın Trump'ın aldığı haksız ve yanlış karardır. Yanlış adımlarla doğru sonuçlar elde etmenin imkanı yoktur ve bu olay ABD'yi hatırlarsanız daha önceki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulunda yapılan oylamada yalnız bırakmıştır. ABD bir kez daha yalnız kalmıştır. ABD, bölgedeki barış konusunda arabuluculuk vasfını kaybetmiştir. Artık bu bölgede ABD'nin adil bir kişi olarak görülmesi, kabul edilmesi mümkün değildir."

Bozdağ, ABD'nin İsrail'den yana haksız ve taraflı tutumunun bundan sonraki süreçte bu konularda söyleyeceği sözlerin kıymetini tamamen ortadan kaldırdığını dile getirdi.

- "Üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz"

Trump'ın "Biz kalıcı barış için kararlarımızı sürdüreceğiz" dediğine, bütün dünyanın aklıyla alay ettiğine dikkati çeken Bozdağ, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Kalıcı barış mı bıraktınız? Barışın azıcık da olsa umudu varsa o umudu da Sayın Trump attığı bu yanlış, basiretsiz adımla yok etmiştir. Bundan sonraki süreçte Türkiye Kudüs'ün tarihi, manevi, ahdi ve aktif statüsünün korunması konusunda bugüne kadar yaptıklarını yapmaya devam edecektir. İsrail'e karşı ve İsrail'in bu haksız tutumunu destekleyenlere karşı kim ne derse desin, Filistinlilerin ve Kudüs'ün yanında durmaya devam edecektir Türkiye. Biz bu haksızlığı hem ABD'ye hem başkalarına karşı en yüksek sesle söylemeye ve bu konuda üzerimize düşen ne varsa onları en üst düzeyde yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca şu anda İngiltere'de Sayın Cumhurbaşkanımız var. Orada da Kudüs konusu çok geniş bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ele alınıyor. İleride bu konuda daha geniş kapsamlı açıklamaların yapılacağını buradan ifade etmek isterim."

- Bahçeli'nin af talebi

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın af konusundaki açıklamalarına rağmen MHP'den af konusunda 'kararlı oldukları' yönünde açıklamalar geliyor. Bunu nasıl değelerlendiriyorsunuz? "sorusu üzerine, MHP ve AK Parti'nin ayrı partiler olduğunu, her partinin kendi görüşünü oluşturmakta, dile getirmekte serbest olduğunu vurguladı.

Türkiye'yi yönetme sorumluluğu taşıdıklarını vurgulayan Bozdağ, "Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız bu konuda söylenmesi gerekeni çok net şekilde tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ifade etti. Ben de tekrar ediyorum. Hükümetimizin gündeminde af söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

- Yetki kararnamesi

Bozdağ, uyum yasaları çerçevesinde çıkarılan yetki kararnamesinin kapsamının ne olacağına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Bu yetki kararnamesinin kapsamı kanununun içerisinde açıkça yazıyor. 16 Nisan halk oylamasında kabul edilen anayasaya değişikliklerine uyum maksadıyla kanunlarda yapılacak değişiklikleri ifade etmektedir. Uyum düzenlemesidir. Bildiğiniz gibi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Uyum yasalarını çıkarmamız gerekiyordu ancak seçimlerin erkene alınması nedeniyle uyum yasalarını çıkarma imkanı kalmadı. 24 Haziran'dan sonra da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bütün gerekleriyle ve kurumlarıyla hayata geçecektir. Zamanın daralması ve seçim nedeniyle TBMM'nin çalışmalarına bu hafta ara verecek olmasından dolayı bir yetki kanunu çıkarma zarureti ortaya çıkmıştır. Bu yetki kanunu tamamıyla 16 Nisan 2017'de halkımızın kabul ettiği anayasa değişikliklerine uyum sağlamak maksadıyla yapılacak düzenlemeleri içerecektir.

(Sürecek)

Saldırının ardından Türkiye harekete geçtiSaldırının ardından Türkiye harekete geçti
Muharrem İnce'den çok sert sözler: Bazı pislikler geri dönüyorMuharrem İnce'den çok sert sözler: Bazı pislikler geri dönüyor
Sır perdesi çözülemedi! Bu tabutta 2 cenaze varSır perdesi çözülemedi! Bu tabutta 2 cenaze var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ

En Çok Okunan Haberler

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

İlginizi Çekebilir

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze katliamı tepkisi

Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze katliamı tepkisi

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, tüm cumhurbaşkanı adaylarını Filistin için ortak mitinge çağırdı

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, tüm cumhurbaşkanı adaylarını Filistin için ortak mitinge çağırdı

İsrail'in Gazze'deki saldırısına Hükümetten ilk tepki

İsrail'in Gazze'deki saldırısına Hükümetten ilk tepki

Gazze'deki İsrail saldırısının ardından Türkiye harekete geçiyor

Gazze'deki İsrail saldırısının ardından Türkiye harekete geçiyor

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Adil Öksüz açıklaması: Abes ile iştigal

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Adil Öksüz açıklaması: Abes ile iştigal

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.