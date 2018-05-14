Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "ABD bir kez daha yalnız kalmıştır. ABD, bölgedeki barış konusunda arabuluculuk vasfını kaybetmiştir." dedi.
Bozdağ, Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilerin soruları yanıtladı.
Gazze'de Filistinlerin şehit edilmesinin ardından, önümüzdeki süreçte Türkiye'nin İsrail ve ADB'ye yönelik bir yaptırımının olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Bozdağ, ABD'nin bölgede devam eden kırılgan, ağır aksak da olsa yürüyen barış sürecini attığı adımla yok ettiğini belirtti.
Bozdağ, ABD'nin bölgenin daha da istikrarsızlaşmasına, güven ortamının daha da bozulmasına, huzursuzluğun artmasına neden olduğunu söyledi.
ABD'nin bölgede çatışmaların fitilini ateşlediğini, bugün yaşananların bunun göstergesi olduğunu vurgulayan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Karşılıklı bir çatışma yok. Onun altını çizmekte fayda var. Filistinliler barışçıl bir gösteri yapıyor ama İsrail devletinin askerleri barışçıl gösteri yapan Filistinliler üzerine gerçek mermilerle ateş ediyorlar. Bir defa bunun görülmesi lazım. Bunun yakından görülmesi lazım ve buna karşı büyük bir tepkinin konması lazım. Dünyanın neresinde barışçıl gösteri yapan insanların üzerine askerler gerçek mermilerle ateş ederler. İşte terörist İsrail devleti maalesef barışçıl gösteri yapanlara gerçek mermilerle ateş etmiş ve bu kadar insanın şehit olması ve yaralanmasına yol açmıştır. Şehitlerin sayısının, yararlıların sayısının da artacağından endişe ediyoruz. Tabi buna sebep olan bizzat ABD yönetimidir. Sayın Trump'ın aldığı haksız ve yanlış karardır. Yanlış adımlarla doğru sonuçlar elde etmenin imkanı yoktur ve bu olay ABD'yi hatırlarsanız daha önceki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulunda yapılan oylamada yalnız bırakmıştır. ABD bir kez daha yalnız kalmıştır. ABD, bölgedeki barış konusunda arabuluculuk vasfını kaybetmiştir. Artık bu bölgede ABD'nin adil bir kişi olarak görülmesi, kabul edilmesi mümkün değildir."
Bozdağ, ABD'nin İsrail'den yana haksız ve taraflı tutumunun bundan sonraki süreçte bu konularda söyleyeceği sözlerin kıymetini tamamen ortadan kaldırdığını dile getirdi.
- "Üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz"
Trump'ın "Biz kalıcı barış için kararlarımızı sürdüreceğiz" dediğine, bütün dünyanın aklıyla alay ettiğine dikkati çeken Bozdağ, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:
"Kalıcı barış mı bıraktınız? Barışın azıcık da olsa umudu varsa o umudu da Sayın Trump attığı bu yanlış, basiretsiz adımla yok etmiştir. Bundan sonraki süreçte Türkiye Kudüs'ün tarihi, manevi, ahdi ve aktif statüsünün korunması konusunda bugüne kadar yaptıklarını yapmaya devam edecektir. İsrail'e karşı ve İsrail'in bu haksız tutumunu destekleyenlere karşı kim ne derse desin, Filistinlilerin ve Kudüs'ün yanında durmaya devam edecektir Türkiye. Biz bu haksızlığı hem ABD'ye hem başkalarına karşı en yüksek sesle söylemeye ve bu konuda üzerimize düşen ne varsa onları en üst düzeyde yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca şu anda İngiltere'de Sayın Cumhurbaşkanımız var. Orada da Kudüs konusu çok geniş bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ele alınıyor. İleride bu konuda daha geniş kapsamlı açıklamaların yapılacağını buradan ifade etmek isterim."
- Bahçeli'nin af talebi
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın af konusundaki açıklamalarına rağmen MHP'den af konusunda 'kararlı oldukları' yönünde açıklamalar geliyor. Bunu nasıl değelerlendiriyorsunuz? "sorusu üzerine, MHP ve AK Parti'nin ayrı partiler olduğunu, her partinin kendi görüşünü oluşturmakta, dile getirmekte serbest olduğunu vurguladı.
Türkiye'yi yönetme sorumluluğu taşıdıklarını vurgulayan Bozdağ, "Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız bu konuda söylenmesi gerekeni çok net şekilde tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ifade etti. Ben de tekrar ediyorum. Hükümetimizin gündeminde af söz konusu değildir." ifadesini kullandı.
- Yetki kararnamesi
Bozdağ, uyum yasaları çerçevesinde çıkarılan yetki kararnamesinin kapsamının ne olacağına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:
"Bu yetki kararnamesinin kapsamı kanununun içerisinde açıkça yazıyor. 16 Nisan halk oylamasında kabul edilen anayasaya değişikliklerine uyum maksadıyla kanunlarda yapılacak değişiklikleri ifade etmektedir. Uyum düzenlemesidir. Bildiğiniz gibi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Uyum yasalarını çıkarmamız gerekiyordu ancak seçimlerin erkene alınması nedeniyle uyum yasalarını çıkarma imkanı kalmadı. 24 Haziran'dan sonra da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bütün gerekleriyle ve kurumlarıyla hayata geçecektir. Zamanın daralması ve seçim nedeniyle TBMM'nin çalışmalarına bu hafta ara verecek olmasından dolayı bir yetki kanunu çıkarma zarureti ortaya çıkmıştır. Bu yetki kanunu tamamıyla 16 Nisan 2017'de halkımızın kabul ettiği anayasa değişikliklerine uyum sağlamak maksadıyla yapılacak düzenlemeleri içerecektir.
(Sürecek)
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