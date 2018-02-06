Bakanlar Kurulu Toplantısı sona erdi.
Çankaya Köşkü’nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen toplantı 8 buçuk saat sürdü.
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