Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantı, 4 saat sürdü.
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