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Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2018 22:58 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım başkanlığındaki toplantı 11,5 saat sürdü

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.

Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan toplantı 11,5 saat sürdü.

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Bakanlar Kurulu Toplantısı Başbakan Binali Yıldırım Çankaya Köşkü

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