Bakanlar Sarıeroğlu ile Özhaseki iftara katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki vatandaşlarla iftar yaptı.

Sarıeroğlu ile Özhaseki, AK Parti Çukurova İlçe Teşkilatı tarafından Toros Mahallesi'nde düzenlenen iftara katıldı.

Bakan Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, Adana'nın ihtiyaçları, talepleri, kendilerinden beklentileriyle ilgili olarak başlattıkları çalışmaları, 24 Haziran'da güçlü bir yol haritasıyla hep birlikte çözmek için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"16 yıldır AK Parti hikayesinde bir yandan milletimize hizmet etmek için var gücümüzle çalışırken diğer taftan da önümüze çıkarılan engelleri bir bir milletimizin desteğiyle aştık. İlk kurulduğumuz andan itibaren parti kapatma davaları, e-muhtıralar, Gezi olayları 17-25 Aralık, 7-8 Ekim ve en son 15 Temmuz gibi hain bir darbe girişimiyle büyük sınavlardan geçtik. Allah bir daha böyle sınavlardan geçirmesin. Biz en büyük gücü ve desteği milletimizden aldık tüm bu zorluklarda. İnşallah önümüzdeki günler bugünden güzel, daha aydınlık olacak. Yaşadığımız bu süreçler, bölgemizde yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin çok büyük ve güçlü olmasını, çok uyanık olmamız gerektiğini bizlere gösterdi. En önemli gücümüz birliğimiz beraberliğimiz kardeşliğimiz. "