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Bakanlar Sarıeroğlu ile Özhaseki iftara katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 22:32 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Adana'da iftar programında vatandaşlarla buluştu - Bakan Jülide Sarıeroğlu: - "16 yıldır AK Parti hikayesinde bir yandan milletimize hizmet etmek için var gücümüzle çalışırken diğer taftan da önümüze çıkarılan engelleri bir bir milletimizin desteğiyle aştık"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki vatandaşlarla iftar yaptı.

Sarıeroğlu ile Özhaseki, AK Parti Çukurova İlçe Teşkilatı tarafından Toros Mahallesi'nde düzenlenen iftara katıldı.

Bakan Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, Adana'nın ihtiyaçları, talepleri, kendilerinden beklentileriyle ilgili olarak başlattıkları çalışmaları, 24 Haziran'da güçlü bir yol haritasıyla hep birlikte çözmek için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"16 yıldır AK Parti hikayesinde bir yandan milletimize hizmet etmek için var gücümüzle çalışırken diğer taftan da önümüze çıkarılan engelleri bir bir milletimizin desteğiyle aştık. İlk kurulduğumuz andan itibaren parti kapatma davaları, e-muhtıralar, Gezi olayları 17-25 Aralık, 7-8 Ekim ve en son 15 Temmuz gibi hain bir darbe girişimiyle büyük sınavlardan geçtik. Allah bir daha böyle sınavlardan geçirmesin. Biz en büyük gücü ve desteği milletimizden aldık tüm bu zorluklarda. İnşallah önümüzdeki günler bugünden güzel, daha aydınlık olacak. Yaşadığımız bu süreçler, bölgemizde yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin çok büyük ve güçlü olmasını, çok uyanık olmamız gerektiğini bizlere gösterdi. En önemli gücümüz birliğimiz beraberliğimiz kardeşliğimiz. "

Sarıeroğlu, birlik, beraberlik ve kardeşliklerine sahip çıktıkları takdirde 16 yıllık güçlü bir yönetim tarzının sonucunda üstesinden gelemeyecekleri hiçbir sorunun olmayacağını belirtti.

- "İnşallah 24 Haziran'dan zaferle çıkacağız"

Milletin tercihini istikrardan yana kullanacağını aktaran Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"İnşallah milletimizin istikrara, Türkiye'nin girmiş olduğu bu gelişim kalkınma sürecine sahip çıkacağına inanıyorum. En önemlisi de bu millete sevdasıyla damga vurmuş, gücünü milletten alan liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkacağınıza yürekten gönülden inanıyorum. Çok çalışıyoruz, çok çalışmaya devam edeceğiz. Biz yorulmuyoruz milletimizle böyle kucaklaştığımız zaman. Gücümüzü sizlerden alıyoruz. İnşallah Çukurova'mız, Adana'mız ve Türkiye'de güçlü hükümet güçlü Meclis diyerek vatandaşlarımız bugüne kadarki en yüksek desteği bize verecekler. Ben buna yürekten inanıyorum. Konuşmaya başladığımız andan itibaren büyük bir teveccüh var. Bir ilgi alaka var. İnşallah 24 Haziran'dan zaferle çıkacağız ve millete hizmet etme yolunda var gücümüzle yolumuza devam edeceğiz."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de Adana'ya hayırlı işler için geldiklerini, kentin 20 yıldır sıkıntısı olan yaban hayatıyla ilgili planların bittiğini ve o müjdeyi verdiğini hatırlattı.

Özhaseki, Belediye Evleri Mahallesi'nde kentsel dönüşümde neler yapabilecekleriyle ilgili müjdeleri de verdiklerini anımsatarak, vatandaşlara hizmet etmenin onur ve kıvancını yaşadıklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
adana Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki

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