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Bakanlar Soylu ve Sarıeroğlu, Adana'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2018 18:16 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, seçim otobüsüyle vatandaşları selamladı, esnafı ziyaret etti

Bakanlar Soylu ve Sarıeroğlu, Adana'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana'da esnafı ziyaret etti.

Adana Havalimanına gelen Soylu'yu burada Sarıeroğlu, Vali Mahmut Demirtaş ve diğer ilgililer karşıladı.

Daha sonra seçim otobüsüne binen Soylu ve Sarıeroğlu, merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi'ne kadar vatandaşları selamlayıp çeşitli hediyeler dağıttı.

Soylu ve Sarıeroğlu, Mücahitler Caddesi'ndeki esnafı da ziyaret ederek, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Vatandaşlarla özçekim de yapan Soylu ve Sarıeroğlu, ardından merkez Çukurova ilçesine geçerek burada da çeşitli caddelerde vatandaşları selamladı.

Bakanlar Soylu ve Sarıeroğlu, Adana'da

Bakanlar Soylu ve Sarıeroğlu, Adana'da

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Anahtar Kelimeler:
adana Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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