Bakanlar Soylu ve Sarıeroğlu, Adana'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana'da esnafı ziyaret etti.

Adana Havalimanına gelen Soylu'yu burada Sarıeroğlu, Vali Mahmut Demirtaş ve diğer ilgililer karşıladı.

Daha sonra seçim otobüsüne binen Soylu ve Sarıeroğlu, merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi'ne kadar vatandaşları selamlayıp çeşitli hediyeler dağıttı.

Soylu ve Sarıeroğlu, Mücahitler Caddesi'ndeki esnafı da ziyaret ederek, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Vatandaşlarla özçekim de yapan Soylu ve Sarıeroğlu, ardından merkez Çukurova ilçesine geçerek burada da çeşitli caddelerde vatandaşları selamladı.



