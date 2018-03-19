HABER

Bakanlardan Hasan Celal Güzel’in ailesine taziye ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2018 19:16 | Son Güncelleme

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel 73 yaşında vefat etti.

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel 73 yaşında vefat etti. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve çok sayıda bakan, Güzel’in ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.
Denizli’de fizik tedavi amaçlı gittiği bir termal otelde rahatsızlan eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Celal Güzel, ilk müdahalenin ardından dün Ankara’ya sevk edildi. Akciğer enfeksiyonu ve bağırsak problemi tanısıyla Güven Hastanesi’nde tedavi altına alınan Güzel, 73 yaşında hayatını kaybetti.
Gün boyu çok sayıda bakan hastaneye taziye ziyaretine geldi. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtuluş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, aileye başsağlığı dileklerinde bulundu.
Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik de resmi hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Milli iradenin yılmaz savunucusu Hasan Celal Güzel beyin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Allah gani gani rahmet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerinde bulundu.
Hasan Celal Güzel için yarın Meclis’te de devlet töreni düzenlenecek. Güzel, Hacı Bayram Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’nda defnedilecek.

Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da çarşamba gününe kadar...Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da çarşamba gününe kadar...
Şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi: 'İntikamını çok şükür almışlar'Şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi: 'İntikamını çok şükür almışlar'
Salih Müslim'den Afrin açıklamasıSalih Müslim'den Afrin açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtı! Olay açıklama

Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtı! Olay açıklama

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Sınıfa gizli kamera yerleştirdi! Öğretmenin görüntüleri olay yarattı

Sınıfa gizli kamera yerleştirdi! Öğretmenin görüntüleri olay yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili Bakan'a protesto şoku! Konvoyun önünü kestiler...

AK Partili Bakan'a protesto şoku! Konvoyun önünü kestiler...

Türkiye'den flaş Menbiç açıklaması: ABD ile anlaşmaya vardık

Türkiye'den flaş Menbiç açıklaması: ABD ile anlaşmaya vardık

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Meral Akşener: Ferman padişahın ama Havran bizimdir

Meral Akşener: Ferman padişahın ama Havran bizimdir

AK Parti Kongresi'nde kavga!

AK Parti Kongresi'nde kavga!

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.