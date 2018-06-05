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Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2018 11:22 | Son Güncelleme

CHP'den 4 kişilik heyet FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin dosyayı inceledi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, yaptığı açıklamada, "Heyetimiz raporunu hızla yazıyor. Rapor cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce ve genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulacak. Detaylı açıklamalar sayın İnce ve genel başkanımız tarafından önümüzdeki gün ve saatlerde yapılacaktır" dedi.

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin ABD'ye gönderilen belgeleri inceleyen heyet içerisinde yer alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bize heyetimizden verilen bilgi gerekli incelemeleri yaptıklarını, kendilerine evrakların gösterildiğini, yaptıkları incelemelerde Sayın İnce'nin dile getirdiği hassasiyetler, duyduğu rahatsızlıklar, kendisine ulaşan duyumları doğrular nitelikte eksiklikler tespit ettiklerini ifade ettiler. Heyetimiz raporunu hızla yazıyor" dedi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Ahmet Ünsal'ın haberine göre, Manisa Girişimciler Derneği tarafından dün (Pazartesi) akşam düzenlenen "MAGİDER Manisa Siyasetçilerini Dinliyor" programının ilk konuğu olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Fethullah Gülen'in ABD'den iadesiyle ilgili dosyayı inceleyen 4 kişilik heyetin ilk değerlendirmelerini açıkladı.

Özel "Bildiğiniz gibi cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce, Fethullah Gülen'in iadesinin usulüne uygun yapılmadığına ilişkin kendisine ulaşan bilgilerden sonra bu konuyu gündeme getirmiştir. Ardından bu konu bir polemiğe dönüştürülmüş. Belgelerin oluşturduğumuz uzman kişiler tarafından incelenmesi talebimiz oldu. Bu talebe cevap verildi. Pazartesi günü 4 kişiden oluşan 2'si milletvekilimiz, 2'si de konunun uzmanı hukukçudan oluşan heyetimiz incelemelerini tamamladılar. 5 saati geçen incelemelerin sonucunda bize heyetimizden verilen bilgi gerekli incelemeleri yaptıklarını, kendilerine evrakların gösterildiğini, yaptıkları incelemelerde Sayın İnce'nin dile getirdiği hassasiyetler, duyduğu rahatsızlıklar, kendisine ulaşan duyumları doğrular nitelikte eksiklikler tespit ettiklerini ifade ettiler. Heyetimiz raporunu hızla yazıyor. Rapor cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce ve genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulacak. Detaylı açıklamalar sayın İnce ve genel başkanımız tarafından önümüzdeki gün ve saatlerde yapılacaktır" dedi.

Kandil'e operasyon sinyalini seçim öncesi yapılan bir siyasi hesap olduğunu iddia eden İnce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin affı tekrar gündeme taşımasını ise, "Af çıkacak demek duygu istismarından başka bir şey değildir'' yorumunnda bulundu.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Amerikalılar beni aradı, Fetullah Gülen’in iadesi için usulüne uygun bir başvuru yapılmadığını söylediler. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı’na soruyorum; Fetullah Gülen’in iadesi için usulüne uygun bir başvuru yapılmış mı" ifadelerinin ardından Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “İade talebi ve ekleri ile tüm evrakın tercümesi, Adalet Bakanlığı’ndadır. Sayın İnce, devlet yalan söylemez. Devlette her şeyin kaydı, belgesi ve arşivi vardır. Sayın İnce, sizi hukukçu vekilleriniz ve güvendiğiniz hukukçularla birlikte Adalet Bakanlığı’na bizzat belgeleri görmeye ve incelemeye davet ediyorum” çağrısında bulunmuştu.

CHP, Bozdağ’ın bu çağrısı üzerine 25 Mayıs Cuma günü Adalet Bakanlığı’na resmi bir yazıyla başvurarak, ikisi hukukçu milletvekili ikisi uzman hukukçu olmak üzere 4 kişilik bir heyetle belgeleri inceleme talebini iletmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Fetullah Gülen Adalet Bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
Yani bu işi yapanlar bilmiyodu siz buldunuz vay be
Bu chp Napar Eder Çamuru atar seçime kadar izi kalacak şekilde bir cvirkeflik yapar.
ne çamuru kardeş...!! kendi isteğile çamura bulaşmış bekir bozdağa neden bir şey demiyorsun.. seni gidi partizan koyun seni...
boş işler boş....
Bu seçim saray diyenler ile VATAN diyenlerin bu seçim hak yiyenler ile hakkı yenilenlerin secimi olacak bu seçim diktatörler ile mazlumların secimi olacak bu seçim IYIler ile kötülerin secimi olacak... Allah'ın izni ile AKŞENER Gelecek...yalan talan iftira hırsızlık rüşvet DİKTATÖRLÜK son bulacak TÜRK milleti huzura kavuşacak!...
@serdar_1981_alcym ---söylediğine sen inanıyor musun?? Liderinizin yeni sloganını duymadıysan hatırlatayım,meuuuvv meeuvvv :)) yahu saçmalık vardır da bir de daniskası varmış bu da öyle bir şey
YAŞASIN RECEP TAYYIP ERDOĞAN
CHP HİÇ BİR ZAMAN İKTİDARA GELEMEZ ÇÜNKÜ KÖTÜLERİN OLDUĞU BİR PARTİ KÖTÜLER NE OLURSA OLSUN SONUNDA HERZAMAN KAYBEDER
@serdar_1981_alcym sen beyinsizler bu meralin nasıl arkasına düşer iç işleri bakanıyken olan olaylara ortadan kay bolan insanları nasıl unutursunuz bu beyin siz kuklanın peşine düşmüş sünüz
meral deyip inceye calisiyorsunuz kimi kandiriyorsunuz siz ikinci turda herkez incenin pesinden gidecek milliyetcilerde terorist cenazelerine katilan chp nin arka bahcesi olacak
@serdar_1981_alcym bu seçim;soyatarılar ve bölücüler ile vatan millet sevdalıları arasında olacak.bütün bölücüler defedilecek
Hükümet fetöyü İstememe dosyalarının incelenmesini neden bugünlere bıraktı,
@haptse61 --şimdiye kadar kimse istemedi diye olabilir mi?? chp bugüne bırakıp çamur at izi kalsın mantığıyla hareket etmiş olmasın?
muhalefet , Türkiyem için yaptığınız küçücük bir fayda görmek istiyorum..siz bu ülkeye ne yaptınız ?ne kazanç sağladınız? bilim sanayi adına ne yaptınız? herşeye itiraz etmek değildir muhalefet olmak! yazık çok yazık size karşılıksız verilen verigilerimiz haram olsun!
ışiniz gücünüz yalan dolan.çamur atmak.açıklasanıza o amerikalıyı
Allah bilir yine ne sallayacaklar...
YALAN SİZİN KANINIZA İŞLEMİŞ. BU YÜZDEN İKTİDAR OLAMAZSINIZ . SAHTEDEN CAMİYE GİTMELER ORUÇ TUTAR GİBİ GÖRÜNMELER. BIRAKIN AYAK YAPMAYI KENDİNİZ NEY İSENİZ O ŞEKİLDE YAŞAYIN O ŞEKİLDE SİZİ SEÇEN SEÇSİN.
ya bir gidin artık, düşün bu güzelim ülkenin yakasından ,milleti rahat bırakın. sürekli karıştırıyorsunuz fitne fesat yayıyorsunuz ,toplumu ayrısştırıyorsunuz ve ironikdir ki bunları başkalarının yaptığını iddia ediyorsunuz. Bıktık usandık sizin beceriksiz yönetim ve muhalifliğinizden
amerika ile chp tezgah kurdu olay belli
FETOŞ GELİRSE AKEPE NE OLUR BİLMEM .
AMAN İYİ İNCELEYİN EKSİK NOKSAN OLMASIN HİÇ BELLİ OLMAZ İŞLERİ
Bu adam 3 kere istenmis ilkinde hata ve eksik olabilir ikincide eksik ve yanlislar tam giderilmemisde olabilir ama ücüncüdede eksikler giderilmemisse kasit vardir demekki fetoyu aslinda istemiyoruz demektir
heeee inandık feto yu alaçaklarmış bu ne perhis bu ne lahana turşusu demezlermi insana bir yandan fetoyu alaçaz ayakları o bür yandan oy için demirtaşa hapisanede ziyaret ohhh ne ala memleket.
Fetö iade edildiği zaman akp nin kirli çamaşırları gün yüzüne çıkacaktı o yüzden abd enin iade etmediğini söyleyip durdular.
feto iade edilince görürüz siyaset ayağını anyayı konyayı
sizden zaten adamlar haklıymış, her şey usulüne uygun bizim aday yalan söylüyor demenizi bekleyen yok bir şeyler uydurursunuz artık
önce kıçınıza bir don alın sonra bakarız zaten o belgelerin içinde milletvekilleriniz var kimi kandırıyorsunuz siz
siz istediniz mi.isteyen hükümeti desteklediniz mi....
bak sen buldunuz mu o eksikleri hemen giderelim ve tekrar isteyelim güleni,belki verirler,ulan bunlar çakal,bunlar riyaker,bunlar bu ülkenin vebası be.ulan bu millet size gülüyor bir yerleriyle,sizin gibi sığ akıllılar ne ülke yönetebilir nede bu ülkeyi her alanda bağımsız kılabilir.
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