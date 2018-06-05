Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama

Özel "Bildiğiniz gibi cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce, Fethullah Gülen'in iadesinin usulüne uygun yapılmadığına ilişkin kendisine ulaşan bilgilerden sonra bu konuyu gündeme getirmiştir. Ardından bu konu bir polemiğe dönüştürülmüş. Belgelerin oluşturduğumuz uzman kişiler tarafından incelenmesi talebimiz oldu. Bu talebe cevap verildi. Pazartesi günü 4 kişiden oluşan 2'si milletvekilimiz, 2'si de konunun uzmanı hukukçudan oluşan heyetimiz incelemelerini tamamladılar. 5 saati geçen incelemelerin sonucunda bize heyetimizden verilen bilgi gerekli incelemeleri yaptıklarını, kendilerine evrakların gösterildiğini, yaptıkları incelemelerde Sayın İnce'nin dile getirdiği hassasiyetler, duyduğu rahatsızlıklar, kendisine ulaşan duyumları doğrular nitelikte eksiklikler tespit ettiklerini ifade ettiler. Heyetimiz raporunu hızla yazıyor. Rapor cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce ve genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulacak. Detaylı açıklamalar sayın İnce ve genel başkanımız tarafından önümüzdeki gün ve saatlerde yapılacaktır" dedi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Ahmet Ünsal'ın haberine göre, Manisa Girişimciler Derneği tarafından dün (Pazartesi) akşam düzenlenen "MAGİDER Manisa Siyasetçilerini Dinliyor" programının ilk konuğu olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Fethullah Gülen'in ABD'den iadesiyle ilgili dosyayı inceleyen 4 kişilik heyetin ilk değerlendirmelerini açıkladı.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin ABD'ye gönderilen belgeleri inceleyen heyet içerisinde yer alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bize heyetimizden verilen bilgi gerekli incelemeleri yaptıklarını, kendilerine evrakların gösterildiğini, yaptıkları incelemelerde Sayın İnce'nin dile getirdiği hassasiyetler, duyduğu rahatsızlıklar, kendisine ulaşan duyumları doğrular nitelikte eksiklikler tespit ettiklerini ifade ettiler. Heyetimiz raporunu hızla yazıyor" dedi.

Kandil'e operasyon sinyalini seçim öncesi yapılan bir siyasi hesap olduğunu iddia eden İnce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin affı tekrar gündeme taşımasını ise, "Af çıkacak demek duygu istismarından başka bir şey değildir'' yorumunnda bulundu.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?



CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Amerikalılar beni aradı, Fetullah Gülen’in iadesi için usulüne uygun bir başvuru yapılmadığını söylediler. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı’na soruyorum; Fetullah Gülen’in iadesi için usulüne uygun bir başvuru yapılmış mı" ifadelerinin ardından Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “İade talebi ve ekleri ile tüm evrakın tercümesi, Adalet Bakanlığı’ndadır. Sayın İnce, devlet yalan söylemez. Devlette her şeyin kaydı, belgesi ve arşivi vardır. Sayın İnce, sizi hukukçu vekilleriniz ve güvendiğiniz hukukçularla birlikte Adalet Bakanlığı’na bizzat belgeleri görmeye ve incelemeye davet ediyorum” çağrısında bulunmuştu.

CHP, Bozdağ’ın bu çağrısı üzerine 25 Mayıs Cuma günü Adalet Bakanlığı’na resmi bir yazıyla başvurarak, ikisi hukukçu milletvekili ikisi uzman hukukçu olmak üzere 4 kişilik bir heyetle belgeleri inceleme talebini iletmişti.



