HABER

Bakanlıktan, Özhaseki ile ilgili haber için açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2018 16:04 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, bugün bir gazetede yayımlanan habere ilişkin açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, ''Bu şirket, her biri 1 MW enerji üreten 7 ayrı kişiye ait tesislerin enerji panellerinin temizlenmesi, çevresinin bakım ve güvenliğinin sağlanması görevini yapmaktayken zaman içinde ihtiyaç kalmadığından kapatılmıştır.

KAYSERİ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, bugün bir gazetede yayımlanan habere ilişkin açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, ''Bu şirket, her biri 1 MW enerji üreten 7 ayrı kişiye ait tesislerin enerji panellerinin temizlenmesi, çevresinin bakım ve güvenliğinin sağlanması görevini yapmaktayken zaman içinde ihtiyaç kalmadığından kapatılmıştır. Dolayısıyla Sayın Bakanımızın herhangi bir ortaklığı da kalmamıştır'' denildi.
Bugün bir gazetede 'Siyaset ticarete sigorta olmuş' başlığıyla yer alan haberle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
''1. ENTAR Enerji ve Tarım Sanayi Ticaret A.Ş., Kayseri’de aynı bölgede ayrı ayrı 7 kişiye ait 1 MW’lik enerji üreten firmaların bekçilik, bakım ve temizlik işlerinin ortaklaşa yapılması için kurulmuştur. 2. Bu şirket, her biri 1 MW enerji üreten 7 ayrı kişiye ait tesislerin enerji panellerinin temizlenmesi, çevresinin bakım ve güvenliğinin sağlanması görevini yapmaktayken zaman içinde ihtiyaç kalmadığından kapatılmıştır. Dolayısıyla Sayın Bakanımızın herhangi bir ortaklığı da kalmamıştır. 3. Bu şirketin başka bir ticari faaliyeti olmamıştır, yani herhangi bir alım satım işlemi yapmamıştır. Hiçbir kamu ihalesine girmemiştir, hiçbir kamu ihalesi almamıştır. Devletle hiçbir ticari ilişkisi olmamıştır. Yukarıda da belirtildiği üzere sadece bir hizmetin ortak görülmesi amacına matuftur. 4. ENTAR1 adlı şirket ise tamamen Sayın Bakanımıza aittir. Başka kişilerle bir irtibatı yoktur. Şeffaftır, her yönüyle ticaret kanununa uygun olarak kurulmuştur. 1 MW’lık enerji üreten bir şirkettir. Yine bu şirket de hiçbir kamu ihalesine katılmamıştır, herhangi bir kamu ihalesi de almamıştır. Sayın Bakanımızın 10.02.2015 tarihli Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne verdiği mal beyanında ve 30.12.2015 tarihli TBMM’ye sunduğu mal beyanında bu husus açıkça belirtilmiştir.
Tüm bu gerçekler ortadayken 'Halef-selef başkanlar ortak çıktı' başlığı kullanılarak bir haber yapılması, bu sayede ihaleler dağıtıldığı yalanıyla algı operasyonuna kalkışılması tam bir ‘ahlaksızlık’tır. Cumhuriyet Gazetesi’nde çıkan haber asılsızdır, uydurmadır, maksatlıdır. 'Siyaset ticarete sigorta olmuş' başlığı kullanılmakta, Sayın Bakanımızın fotoğrafına 1'inci sayfadan yer verilmekte ve haberin içeriğinde Sayın Bakanımızı hedef alan maksatlı bir algı üretilmektedir. Oluşturulmaya çalışılan bu algı ‘kirli zihinlerin’ masa başı haberciliğinden, köhnemiş ‘çamur at izi kalsın’ yaklaşımından öteye geçmemektedir. İftira atmayı karakter edinen bu yalanın sahiplerine karşı hukuki yollara başvurulacağını kamuoyumuza saygılarımızla arz ederiz.''

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon! Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!
Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül açıklamasıDevlet Bahçeli'den Abdullah Gül açıklaması
Erdoğan talimat verdi! AK Parti'de süre uzatıldıErdoğan talimat verdi! AK Parti'de süre uzatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Tapuda devrim gibi yenilik! ‘Web Tapu’ uygulaması başladı

Tapuda devrim gibi yenilik! ‘Web Tapu’ uygulaması başladı

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Aziz Sancar'la sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Aziz Sancar'la sürpriz görüşme

Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması

Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

Hükümetten bir bedelli askerlik açıklaması daha

Hükümetten bir bedelli askerlik açıklaması daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.