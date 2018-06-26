Bakhtadze'den Başbakan Yıldırım'a tebrik

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, 24 Haziran seçimleri dolayısıyla Başbakan Binali Yıldırım'ı kutladı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım ile Bakhtadze telefonla görüştü. Bakhtadze, 24 Haziran seçimlerinde elde edilen başarıdan dolayı Yıldırım'ı tebrik etti.

Yıldırım da başbakanlık görevine yeni atanan Bakhtadze'ye tebriklerini yineledi. Görüşmede, TANAP ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu gibi önemli bölgesel projeler gündeme geldi.

İki lider, Türkiye ve Gürcistan arasındaki stratejik iş birliğinin önümüzdeki dönemde geliştirilerek daha da ilerletilmesi yönündeki ortak iradeyi bir kez daha teyit etti.

