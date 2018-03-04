"Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Çalışma Toplantısı" Kars'ta gerçekleştirildi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun, doğu-batı aksında Avrupa ile Asya arasında taşıma koridorlarının kesintisiz hale getirilmesi adına çok önemli bir proje olduğunu söyledi. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'ni değerlendirmek üzere Kars Harakani Havalimanı'na gelen Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev, Azerbaycan Demiryolları Başkanı Cavid Kurbanov, Gürcistan Demiryolları Başkanı David Peradze, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve diğer ilgililerce karşılandı. Bakan Arslan ve beraberindeki heyet, karşılamanın ardından Azerbaycan halkının umumi lideri merhum Haydar Aliyev'in Paşaçayır yolundaki anıtını ziyaret ederek çelenk bıraktı. Bakan Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ile birlikte yapılan uluslararası bir proje olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin katılımıyla projenin açılışının 30 Ekim'de Bakü'nün Alat Limanı'nda gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "O günden bu güne projenin daha aktif, daha verimli çalışabilmesi adına zaman zaman bu işin sorumluları olarak bir araya geliyoruz." dedi. Arslan, Azerbaycan Ekonomi Bakanı ve Demiryolları Başkanı ile Gürcistan Demiryolları Başkanıyla projeyi değerlendirmek üzere Kars'ta bir araya geldiklerine değinerek, "Projenin daha iyi, daha verimli çalışabilmesi, 3 ülke ilişkilerinin daha da geliştirilebilmesi adına bugün bir çalışma yapacağız. Bu çalışmanın sonucunda da inşallah olumlu ve verimli kararlar alacağız. Bakü-Tiflis-Kars Projesi ülkemiz için önemli olduğu kadar Azerbaycan ve Gürcistan için de önemli." ifadesini kullandı. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesinin çalışması hakkında daha önce toplantılar yaptıklarını ve yapmaya da devam ettiklerini aktaran Bakan Arslan, şöyle devam etti:

"Doğu-batı aksında Avrupa ile Asya arasında taşıma koridorlarının kesintisiz hale getirilmesi adına çok önemli bir proje. Bu projeyi 3 ülke birlikte daha verimli nasıl kullanabiliriz, o projeye bağlı olarak diğer projeleri hızlı bir şekilde bitirip projeyi nasıl daha anlamlı getiririz, onun çalışmalarını bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapıyoruz. Aynı zamanda Kars'ta yaptığımız Lojistik Merkezi de bu projenin bir tamamlayıcısı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Aliyev'in de olurlarıyla Kars-Iğdır-Nahçivan üzerinde de bir hat yaparak bu hattı daha anlamlı, daha verimli hale getireceğiz. Değerli misafirlerimiz gelmişken onlarla birlikte Ulu Önder Haydar Aliyev'i anmak adına mozolesine çelenk ve çiçek koyduk ve bir Fatiha okuduk." - "Daha ehemmiyetli ve sağlıklı işlemesi için müzakere edeceğiz" Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mustafayev ise Azerbaycan'ın umumi lideri Haydar Aliyev'in abidesini ziyaret ettiklerini belirterek, "Çok memnunuz ki Kars'ta kıymetle anılıyor." dedi. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin artık faaliyetlerine başladığını belirten Mustafayev, "Bakü-Tiflis-Kars Projesi'yle Asya'dan Avrupa'ya ve yüklerin taşınması ve sağlıklı bir şekilde işlemesi için önem gösteriyoruz. Burada, daha ehemmiyetli ve sağlıklı işlemesi için müzakere edeceğiz. Biz hesaplıyoruz ki Bakü-Tiflis-Kars Projesi çok uğurlu bir projedir, bunun her 3 ülke ve diğer ülkelere faydası büyük olacaktır. Bunun için alınması gereken tedbirleri müzakere edeceğiz. Tiflis'e de gidip orada da toplantılar yapacağız." ifadesini kullandı.