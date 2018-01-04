Balbay'dan başkanlık sistemi uyarısı

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) - CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, önümüzdeki dönemde parlamenter sisteminin sağlamlaştırılması için her şeyi yapacaklarını belirterek, "Başkanlık sisteminde bir kişiyi ikna ettin mi, her şeyi tamamlamış oluyorsun" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, partisinin kongrelerini tamamlayan ilçe başkanlıkları, kadın kolları ve gençlik kollarına ziyaret turuna çıktı. Balbay, bu kapsamda CHP Ödemiş İlçe Teşkilatı'nı ziyaret edip, partililerle bir araya geldi. Burada partililere seslenen Balbay, "2018'e girerken memleketin, dünyanın hali ortada. Sıcak örnek İran'da şu an yaşananları görüyorsunuz. İran'da bir patlama havası görünüyor. Rejimin nasıl olduğunu eminim sizler de biliyorsunuzdur. İran'da İslam devleti kuruldu. Altını çizmek istedeğim şey şu; İran'da seçimi kim kazanırsa kazansın, o dini liderin değişmeyeceği bir yapı oluşturuldu. 1980-1990'lı yılların başında en iyi sloganımız, 'Türkiye İran olmayacak' idi. Toplumsal bir dokuyla ortaya çıkan bu slogan, insanların oradaki rejimin nelere mal olduğunu bilmesi bakımından önemliydi. İran'da 1979'da Humeyni ülkenin başına gelirken, şeriatçılar, sosyal demokratlar, sosyalistler, komünistler, milliyetçiler hepsi destekledi. Humeyni, 'tam demokrasi' vaadiyle geldi. Tam demokrasi vaadiyle geldikten sonraki ilk işi ise kadınları kapatmak oldu. Kadınlar başta olmak üzere 50 bin kişi Tahran'a yürüyüş yapınca büyük bir kıyım yaşandı. Üniversiteler ayağa kalktı. Humeyni'nin, cevabı da şu oldu; 'Bütün üniversiteler 2 yıllığına kapatılmıştır.' Ondan sonra bu rejimi oturttular kendilerince. Şimdi parlamentoda farklı partiler var ama o partiler ülkeyi yöneteni belirleyemiyorlar" dedi.