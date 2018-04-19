Balıkesir AK Parti’de seçim startı verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, erken seçim çağrısı yapan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesinde Türkiye’nin 24 Haziran’da erken seçime gideceğini açıklaması sonrası AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av. Hasan Demiraslan parti kurmayları ile bir araya gelerek seçim startı verdiklerini açıkladı.

24 Haziran’da Türkiye’nin erken seçime gitme kararı sonrası AK Parti teşkilatlarında da hareketlenme yaşandı. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan Beştepe’deki görüşme sonrası parti kurmayları ile bir araya gelerek seçim çalışması için start verdi. Yoğun bir tempo içerisine gireceklerini ve haftanın 7 günü seçim çalışmaları için ekibiyle birlikte gece gündüz sahalarda olacaklarını söyleyen Demiraslan, "Erken seçim kararı Türkiyemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, ülkemizin geleceğine yönelik kararların daha güçlü şekilde alınabilmesi ve uygulanabilmesi için yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet kesbetmeye başlamıştır. Bizler de AK Parti teşkilatları olarak bu doğrultu da çalışmalarımıza hız verdik" dedi.

"AK Parti İl Teşkilatımız, Gençlik Kollarımız ve Kadın Kollarımız ile birlikte çalmadık kapı bırakmayacağız" diyen Demiraslan, "Yorulmayacağız, durmayacağız. Türkiye’nin daha aydınlık ve kararlı yarınlara ulaşması için var gücümüzle çalışacağız. Teşkilatımız milletimizin ve Balıkesir’in emrindedir. 24 Haziran seçimleri için startımızı verdik. Türkiye bu seçim sonrası artık daha güçlü bir şekilde, yeniden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam edecektir. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" dedi.