Balıkesir MHP’ye bin 100 yeni üye

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığının Afrin şehitlerini anma ve üye katılım programı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Programda partiye yeni katılan bin 100 yeni üyeye rozet takıldı. Rozet takma töreninde konuşan MHP MYK üyesi Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, İHA’lar ve SİHA’lar sayesinde başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğinin altını çizerek, "Zeytin Dalı ile Afrin’e gireceğiz, harmandalıyla Kandil’den çıkacağız" dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Teşkilatı’na bin 100 yeni üye katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okumasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan MHP Balıkesir İl Başkanı Suat Par, “Bu vatan evlatları var oldukça, Anadolu Türk’ün vatanı olmaya devam edecektir. Küresel güçlerin Ortadoğu ve Anadolu coğrafyasını yeniden dizayn etmek istemesi ülkemizi ateş çemberi içerinde bıraktı. Batı; PKK, PYD, IŞİD ve benzeri terör örgütlerini kullanarak ülkemize savaş açmıştı. Liderimiz Doktor Devlet Bahçeli’nin beka sorunu diyerek bahsettiği tehdit var olma yok olma meselesidir. Liderimiz Devlet Bahçeli, siyasi kaygıları bir kenara bırakarak milletinin ve devletinin geleceği için çaba sarf etmektedir. Bunun en iyi örneği küresel güçlere karşı koyduğu tavrıdır” dedi. Daha sonra konuşan Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç ise yereldeki başarının geneli önemli ölçüde etkilediğini hatırlatarak 2019’da kapı kapı çalışarak Büyükşehir’i ve ilçe belediyeleri kazanmaları gerektiğini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK üyesi Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy ise milli teknolojinin öneminden bahsetti. Ersoy, "Milli teknoloji devrede. O da insansız hava uçakları SİHA’lar ve İHA’lar. Eğer milli teknoloji ve savunma sanayindeki milli silahlar olmasa bizim soluğumuzu keserler, oralara göndermezler. O sebeple diyoruz ki milli feraset Yörük analarda, Müesser analarda, Şerife annelerde. Milli siyaset o tankın üzerinde haykıran, ’Kızıl Elma’ diyen Mehmetçikte. Milli ülkü Milliyetçi Hareket, Ülkücü Hareket, Devlet Bahçeli ve yol arkadaşları ile beraber Türkiye’de" diye konuştu.

"Niye Cumhurbaşkanını destekliyormuşuz, yemezler"

Ülkücülere tahrik edici sorular sorulduğuna dikkat çeken Ersoy, "Ülkücülere şu tahrik edici soruları soruyorlar, ’Bugün sizin de desteklemeye karar aldığınız Cumhurbaşkanı dün size bunları bunları diyordu. Şimdi niye bunun yanındasınız’ Aziz ülküdaşlarım buna yemezler dememiz lazım yemezler. Bugün Türk devleti milli ülkü, Kızıl Elma diyorsa Türk milliyetçilerin çizgisinde geçiş ve eylemler içerisinde bulunuyorsa bütün bunlar bir Ülkücü için bahtiyarlık sebebidir. Bütün bunları feraset sahibi ülküdaşlarımız çok yakından, çok sezgisel olarak takip ediyor. Bundan sonraki süreçte 2019 seçimlerinde MHP kendi hükmü, şahsiyeti ve üç hilalle seçime girecektir. Göreceğiz el mi yaman, bel mi yaman" şeklinde konuştu.

"Zeytin Dalı ile Afrin’e gireceğiz, harmandalıyla Kandil’den çıkacağız"

Afrin’in örgütün siyasallaşmaya başladığı yer olduğunu söyleyen Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, "Afrin 2003 yılında PKK’nın Suriye’ye açılma ve örgütün siyasallaşmaya başladığı yerin adıdır. 2003’te PYD Afrin’de kurulmuştur. Öcalan Afrin’i kendisine karargah yapmıştır. İşte bu Afrin’deki terör hattı Avanos Dağlarından, Osmaniye Dörtyol Vadisinden körfeze, körfezden Ege’ye ve Muğla’ya kadar gelen PKK terör hattının da beslendiği kaynaktır. Bugün Zeytin Dalı Harekatı’yla bizi karşıladınız. Zeytin Dalı Harekatı’nın ismi ve seçilmiş olan zeytinin sevgi barış, kardeşlik, fazilet insanlık olduğunu hepimiz biliriz. Türk askeri Afrin’i bir PKK, PYD pisliğinden temizlemek ve Balıkesir’in, Ankara’nın, Erzurum’un, Hatay’ın, Osmaniye’nin ve Kilis’in güvenliğini sağlamak için gitmiştir. PKK’nın kendi halkına zulmettiği, ’beşikteki bebesini, kümesteki tavuğunu, ahırdaki ineğini katledin ki sizin otoritenize biat etsinler’ diye talimatı uygulayan teröristlerin yaptığının aynısını bugün PYD bölge halkına yapıyor. Türkiye buna müsaade edemez. Türkiye oradaki insanlara insani yardım için gitmiştir. İnsan hakları için oradadır Türkiye aynı zamanda. Zeytin Dalı ile Afrin’e gireceğiz, harmandalıyla Kandil’den çıkacağız Allah’ın izniyle" dedi.

Konuşmaların ardından rozet takma törenine geçildi. İlk rozetler Afrin’de görev yapan Balıkesirli Mehmetçiklerin anneleri Müesser Akduman ve Şerife İnan’a takıldı. Daha sonra ise kadın katılımcılar başta olmak üzere bin 100 üyeye düzenlenen törenle rozetleri takıldı.

Gerçekleştirilen etkinliğe Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK üyesi Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy’un yanı sıra Balıkesir MHP İl Başkanı Suat Par, Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç, Altıeylül MHP İlçe Başkanı Orhan Dereli, Karesi MHP İlçe Başkanı Osman Tümen, partililer ve çok sayıda davetli katıldı.