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"Bana göre Kılıçdaroğlu'nun derhal o koltuğu bırakması lazım"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 14:18 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "Bana göre Kılıçdaroğlu'nun derhal o koltuğu bırakması lazım. 9 seçimde kaybetti. Bu seferki hezimeti daha fazla. Başarısı ne? Başarısı, HDP'yi Meclis'e soktu. İşte başarısı o. Bu başarıysa" - "Maşallah HDP'yi Meclise soktu ama kendisi kaybetti. Tarihin en büyük hezimetini yaşadı sayın Kılıçdaroğlu. Bu böyle bilinsin"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bana göre Kılıçdaroğlu'nun derhal o koltuğu bırakması lazım. 9 seçimde kaybetti. Bu seferki hezimeti daha fazla. Başarısı ne? Başarısı, HDP'yi Meclis'e soktu. İşte başarısı o. Bu başarıysa." dedi.

Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 24 Haziran'da çok büyük bir zafer kazandığını söyledi.

Bütün millete teşekkür eden Eroğlu, "Milletimiz istikrardan, Türkiye'nin geleceğinden, özellikle büyük hedeflerden yana tavrını koydu. Bu millet hakikaten muhteşem bir millet. Dünyada böyle bir millet yok. Hatta ben pek çok ülkede seçim zamanında bulundum, Almanya'da, Hollanda'da. Milletimiz gerçekten feraset sahibi. Oralarda katılımlar çok düşüktür. Kimsenin alakası yoktur, yüzde 40'la seçilir. Ama bizde bakın neredeyse yüzde 90'a yakın bir katılım oranıyla milletimiz bir destan yazdı." diye konuştu.

- "Şer ittifakı paramparça oldu"

Eroğlu, milletin seçimde gerekli mesajları verdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Dedi ki 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan devam edecek'. Diğer adaylarla arasında çok muazzam bir fark var. Özellikle mukayese etmek istemiyorum. Ayrıca AK Parti'ye de büyük destek verdi. Cumhur İttifakı da büyük bir oyla iktidara geldi, zaten maksat oydu. Öbür tarafta şer ittifakı paramparça oldu biliyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu 'seçimin kaybedeni AK Parti' diyor. Seçimin kaybedeni sensin ya. Hatırlarsanız her zamankinden düşük bir oy oranı aldı. Ayrıca sadece CHP değil, aynı zamanda Meral Akşener de kaybetti. Kendi partisinden daha düşük oranda oy almadı mı? Aslında bana göre Sayın Muharrem İnce CHP'den daha yüksek oy aldı. Dolayısıyla İnce, Kılıçdaroğlu'ndan bana göre çok daha başarılı. Tebrik etmek lazım. Yüzde 30 duvarını aştı. Gerçi arada çok büyük fark var ama netice itibariyle CHP açısından Muharrem İnce'nin başarısını takdir etmek lazım diye düşünüyorum."

Temel Karamollaoğlu'nun tamamen sıfırı tükettiğini anlatan Eroğlu, "Üstelik o kadar zararı oldu ki kendisi 2 milletvekili kazandı kazanmadı ama 10-15 milletvekilini maalesef CHP'ye hediye etti. Bir de şunu söyliyeyim; eşi ve kendisi ile 2 tane de müşahidi var sandıkta, toplam 4 oy çıkması gerekirken 2 oy çıktı. Ama hayırlısı olsun. Bana göre Kılıçdaroğlu'nun derhal o koltuğu bırakması lazım. 9 seçimde kaybetti. Bu seferki hezimeti daha fazla. Başarısı ne? Başarısı, HDP'yi Meclis'e soktu. İşte başarısı o. Bu başarıysa." ifadelerini kullandı.

- "Tarihin en büyük hezimetini yaşadı"

Seçimden önce, "Kılıçdaroğlu ve mevcut yönetimin, PKK'nın uzantısı HDP ile kol kola olduğu" yönünde değerlendirmelerde bulunduğunu anımsatan Eroğlu, "Dediğimiz de ortaya çıktı. Kendileri zaten mesajlarda 'En azından 4 kişiden biri HDP'ye oy versin' dediler. Maşallah HDP'yi Meclise soktu ama kendisi kaybetti. Tarihin en büyük hezimetini yaşadı sayın Kılıçdaroğlu. Bu böyle bilinsin. Diğerlerini söylemeye gerek yok herhalde." diye konuştu.

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