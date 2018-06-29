AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bana göre Kılıçdaroğlu'nun derhal o koltuğu bırakması lazım. 9 seçimde kaybetti. Bu seferki hezimeti daha fazla. Başarısı ne? Başarısı, HDP'yi Meclis'e soktu. İşte başarısı o. Bu başarıysa." dedi.

Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 24 Haziran'da çok büyük bir zafer kazandığını söyledi.

Bütün millete teşekkür eden Eroğlu, "Milletimiz istikrardan, Türkiye'nin geleceğinden, özellikle büyük hedeflerden yana tavrını koydu. Bu millet hakikaten muhteşem bir millet. Dünyada böyle bir millet yok. Hatta ben pek çok ülkede seçim zamanında bulundum, Almanya'da, Hollanda'da. Milletimiz gerçekten feraset sahibi. Oralarda katılımlar çok düşüktür. Kimsenin alakası yoktur, yüzde 40'la seçilir. Ama bizde bakın neredeyse yüzde 90'a yakın bir katılım oranıyla milletimiz bir destan yazdı." diye konuştu.

- "Şer ittifakı paramparça oldu"

Eroğlu, milletin seçimde gerekli mesajları verdiğini dile getirerek, şöyle devam etti: