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Bangladeş Dışişleri Bakanı Alam Özbekistan’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 12:30 | Son Güncelleme

Bangladeş Dışişleri Bakanı Shahriar Alam ve beraberindeki heyet, 10 Nisan’da resmi bir ziyaret için Özbekistan’a geldi.Bangladeş iş dünyasının ünlü temsilcilerinin de yer aldığı heyet, temaslarına Özbekistan Sanayi ve Ticaret Odası (ÖSSP) tarafından düzenlenen iki ülke iş dünyası temsilcileri zirvesi ile başladı.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Shahriar Alam ve beraberindeki heyet, 10 Nisan’da resmi bir ziyaret için Özbekistan’a geldi.
Bangladeş iş dünyasının ünlü temsilcilerinin de yer aldığı heyet, temaslarına Özbekistan Sanayi ve Ticaret Odası (ÖSSP) tarafından düzenlenen iki ülke iş dünyası temsilcileri zirvesi ile başladı. Bangladeş heyeti, daha sonra Özbekistan Ali Meclisinin yasama katmanında görüşmelerde bulundu.
Bangladeşli turistler için önemli destinasyonlar olan tarihi şehirler Semerkand ile Buhara’yı da ziyaret eden heyet, bugün Taşkent’e döndü. Bangladeş heyeti, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov tarafından kabul edildi. İki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme ve ikili ticaret hacmini arttırma konularının ele alındığı görüşmede Bangladeş’in Taşkent Büyükelçisi Masud Mannan da hazır bulundu.

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