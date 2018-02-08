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Bangladeş’te hayat durdu

POLİTİKA HABERLERİ | 08.02.2018 16:16 | Son Güncelleme

Bangladeş Milliyetçi Parti Başkanı ve Bangladeş’in eski Başbakanı Begum Khaleda Zia, hakkında yolsuzluk suçlaması nedeniyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bangladeş’te hayat durdu

Bangladeş Milliyetçi Parti Başkanı ve Bangladeş’in eski Başbakanı Begum Khaleda Zia, hakkında yolsuzluk suçlaması nedeniyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemeden çıkan karardan önce Milliyetçi Parti üyeleri tarafından protestolar başladı ve başlatılan protestolardan dolayı ülkenin başkenti Dakka sokakları bugün boş bırakıldı.
Bangladeş Milliyetçi Parti Başkanı ve Bangladeş’in eski Başbakanı Begum Khaleda Zia’ya, hakkında yolsuzluk suçlaması nedeniyle 5 yıl hapis cezası verildi. Verilen karara tepki göstermek için muhalefet partisi olan Milliyetçi Parti üyeleri önceki gün ülke çapında protesto başlatmıştı. İlan edilen protesto kararına katılan halkın çoğu bugün dışarıya çıkmadı. 20 milyon insanın yaşadığı ülkenin başkenti Dakka’da ise, sokaklarında sadece polis ve protestocular karşı karşıya geldi. Halkın verilen karara tepki gösterip dışarıya çıkmaması tüm şehir boş bırakıldı. Ülkenin diğer şehirleri, sokakları ve caddeleri de ilan edilen protesto kararı nedeniyle boş kaldı.

Protestolarda bir kişi öldü
Ülkenin çeşitli kentlerinde zaman zaman polis ve göstericiler karşı karşıya geliyor. Yaşanan çatışmalar esnasında Narayanganj şehrinde polisin açtığı ateşten dolayı bir protestocu hayatını kaybetti. Ayrıca ülke çapında polis ve protestocular da dahil birçok kişi yaralandı.
Öte yandan, Milliyetçi Parti sözcüsü, bugünkü kararda parti başkanı ve eski başbakana verilen 5 yıllık hapis cezasına karşı Milliyetçi Parti’nin yeni protesto programlarının olacağını açıkladı.

Bangladeş’te hayat durdu

Bangladeş’te hayat durdu

Bangladeş’te hayat durdu

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